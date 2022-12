Saldi invernali 2023: le date regione per regione

La stagione dei saldi invernali è alle porte, dopo la breve parantesi di sconti durante il Black Friday. I saldi invernali inizieranno in tutta Italia il 5 gennaio, tranne qualche eccezione. I consumatori italiani, riporta Confcommercio, nonostante il periodo di grande incertezza, si avvicinano alla stagione dei ribassi che rimane sempre e comunque un momento molto atteso per fare gli acquisti desiderata a prezzo ridotto.

Le date regione per regione

Abruzzo: si parte dal 5 gennaio con una durata massima di sessanta giorni

Basilicata: la stagione dei saldi invernaali inizia il 2 gennaio e prosegue fino al 3 marzo

Provincia di Bolzano: al via dal 5 gennaio fino al 18 febbraio

Calabria: anche qui scelto il 5 gennaio come data di inizio dei saldi invernali, fino al 6 marzo

Campania: anche qui i saldi invernali iniziano il 5 gennaio e durano 60 giorni, fino al 2 aprile

Emilia Romagna: saldi dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: anche qui il 5 gennaio 2022 è la data di inizio saldi invernali che durano fino al 31 marzo

Lazio: la stagione dei saldi prende il via il 5 gennaio e dura fino al 15 febbraio

Liguria: le vendite promozionali inizieranno dal 5 gennaio e dureranno fino al 18 febbraio

Lombardia: la stagione si apre il 5 gennaio per una durata di 60 giorni

Marche: saldi al via dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: anche qui è stato scelto il 5 gennaio per l'inizio dei saldi, per una durata di 60 giorni

Piemonte: la stagione dei saldi inizia il 5 gennaio e si conclude il 28 febbraio

Puglia: la Puglia segue il calendario del Piemonte, dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: per 60 giorni, vendite promozionali attive dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: eccezionalmente, qui la stagione dei saldi parte il 2 gennaio e si chiude il 15 marzo

Toscana: vendite promozionali attive dal 5 gennaio al 5 marzo

Provincia di Trento: per 60 giorni, saldi attivi dal 5 gennaio fino al 5 marzo

Umbria: saldi dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: la stagione dei saldi invernali inizia il 5 gennaio e si conclude il 31 marzo

Veneto: al via dal 5 gennaio al 28 febbraio

I consigli per evitare le truffe

Durante la stagione dei saldi, capita spesso di imbattersi in "mini truffe". Come ricorda Confcommercio, i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Per evitare situazioni spiacevoli, è consigliato quindi informarsi sul prezzo iniziale del capo d'abbigliamento prima dell'inizio dei saldi, in modo da poter capire se sia realmente scontato oppure no. Porre attenzione sempre ai capi, che non devono essere difettosi né appartenenti alle stagioni passate. Conservare sempre lo scontrino: è possibile cambiare un indumento nel negozio in cui lo avete acquistato, anche in periodo di saldi.