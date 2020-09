Sallusti, ci dispiace: anche le bionde hanno un cervello

"Essere donna non mette di diritto al riparo dall'ignoranza e dalla stupidità". Ringraziamo Alessandro Sallusti per la lezione femminista data in pasto al popolo, oggi, con il suo editoriale su Il Giornale e andiamo avanti. Anzi, torniamo indietro. Torniamo al post pubblicato da Chiara Ferragni tra le sue storie di Instagram, mercoledì pomeriggio, con cui condannava il brutale pestaggio di Willy Monteiro, ucciso a Colleferro a calci e pugni. Sulle motivazioni dell'omicidio indagano gli inquirenti, così come sui 4 ragazzi accusati, e qui lasciamo doverosamente alla giustizia la possibilità di fare il suo corso e arrivare alla verità. Nel frattempo, però, anche l'opinione pubblica fa il suo mestiere e commenta. E nell'era dei social network, l'opinione pubblica lavora senza sosta. Una premessa essenziale per descrivere il contesto in cui divampa la polemica su Chiara Ferragni e arriva la lezioncina di Sallusti.

L'influencer ha ricondiviso un post - del profilo Spaghetti Politics - che attribuisce la responsabilità dell'omicidio di Willy Monteiro alla cultura fascista a cui gli aguzzini del 21enne si sarebbero ispirati per scatenare così tanta violenza. Un'ipotesi da vagliare - e per ora non messa agli atti - ma pur sempre un'ipotesi. Un'opinione. Non esattamente garantista, ma libera di potersi esprimere e di poter essere condivisa, come ha fatto sapere la Ferragni, "al 100%". A Sallusti questo non va giù, come non va giù la tesi di Rula Jebreal secondo cui quanto accaduto sarebbe frutto "dell'odio razziale seminato da Salvini e della Meloni". Esagerato? Forse, ma siamo pur sempre nel sacrosanto campo delle opinioni, opinioni che una giornalista - per rispondere al dubbio di Sallusti ("La famosa non si sa cosa Rula Jebreal" cit) - è libera di esprimere.

Ferragni e Jebreal "menti raffinate": il sarcasmo livoroso di Sallusti

"Se le due signore prima di parlare avessero attaccato il cervello alla bocca – o quantomeno letto due carte - avrebbero scoperto che nella tragica storia di Willy non c'è la minima traccia né di simpatie fasciste né di motivazioni razziali" si legge nell'editoriale del direttore. Sorvolando l'evidente livore che Sallusti cova ed esprime senza remore nei confronti di Chiara Ferragni e Rula Jebreal, ci chiediamo se sarebbe stato altrettanto severo con altri avversari. Magari non biondi, diciamo così, per non andare oltre e contenerci abbracciando uno dei più vecchi stereotipi, forse ancora troppo attuale. Le "menti raffinate" - come le definisce sarcasticamente lui - della Ferragni e della Jebreal non arriverebbero, secondo Sallusti, a capire che dietro il massacro di Willy Monteiro non ci sarebbero motivazioni politiche tantomeno raziali.

La saccenza di Sallusti si spinge ancora oltre, a partire dall'imprenditrice digitale che su Instagram conta quasi 21 milioni di follower e dall'alto del suo impero, costruito con intelligenza negli ultimi dieci anni, dimostra sul campo - e a mani basse - di avere anche qualcosa in più di una "mente raffinata". "Probabilmente a malapena sa essere esistito il fascismo - si legge ancora nel pezzo - figuriamoci la cultura fascista sulla quale sarebbe divertente interrogarla". E incalza anche sulla Jebreal: "Forse confonde le arti marziali con le corti marziali dei regimi totalitari e non". Ma il bello, come sempre, arriva alla fine, quando dalle botte che hanno ucciso Willy, Sallusti passa a un'altra "vera aggressione", quella "subita ieri a Pontassieve da Matteo Salvini da parte di una immigrata congolese che al grido «io ti maledico» gli ha strappato la camicia e la catenina del rosario che aveva al collo prima di essere fermata dalla scorta". Un parallelismo da Pulitzer.

Se la lotta al fascismo e al razzismo oggi non serve più - come, per certi versi, ci suggerisce Sallusti - c'è un'altra battaglia che continua sempre ad essere necessaria. Quella contro il pregiudizio.