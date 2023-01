Le prime immagini della salma di Benedetto XVI

Vatican Media ha diffuso le prime immagini della salma del Papa emerito Benedetto XVI, morto sabato all'età di 95 anni. Nelle immagini, si vede Joseph Ratzinger all'interno di una cappella del monastero Mater Ecclesiae, vestito con paramenti liturgici rossi e la mitra. Tra le mani del Pontefice emerito un rosario. E al posto dei sandali, delle scarpe nere. Sullo sfondo sono visibili un crocifisso, un albero di Natale e un presepe.

Secondo quanto riporta sempre Vatican news, Papa Francesco ieri mattina è stato il primo ad arrivare al monastero Mater Ecclesiae dove viveva Ratzinger da quasi dieci anni, da quando si è dimesso, insieme al segretario particolare, Georg Ganswein e alle Memores Domini che lo hanno vegliato fino alla fine. "Affidiamo l'amato Papa emerito Benedetto XVI alla Santissima Madre (la Vergine Maria) perché lo accompagni da questo mondo a Dio", ha detto Papa Francesco durante una messa nella Basilica di San Pietro a Roma. A mezzogiorno il papa ha nuovamente reso omaggio a “questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”, in occasione della preghiera settimanale dell'Angelus. Prima di osservare un minuto di silezione, ha parlato dalla finestra del palazzo apostolico davanti a circa 40.000 fedeli riuniti sotto il sole a piazza San Pietro, dove sventolavano bandiere della Germania, il Paese di Ratzinger.

Sarà Papa Francesco a celebrare i funerali, il 5 gennaio. Da domani, la salma sarà esposta nella Basilica di San Pietro per la venerazione dei fedeli. Il portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha riferito che ci sarà un rito privato, domani mattina, in occasione della traslazione della salma del Papa emerito con un passaggio dalla Porta della preghiera. Le immagini saranno diffuse al termine del rito, che avrà appunto carattere privato. Le spoglie saranno poi collocate in Basilica, presumibilmente davanti all'altare, per il saluto dei fedeli a partire dalle 9.