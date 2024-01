Il salmone ritirato dai supermercati: l'allerta del ministero

Il ministero della salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare: si tratta di un lotto di salmone affumicato. Il motivo indicato sull'avviso di richiamo, che ha come data quella di oggi (22 gennaio 2024), è il rischio microbiologico. Per questo motivo è stato ritirato dai supermercati il salmone scozzese affumicato marca "KV Nordic", con lotto di produzione "L23345". Il nome del produttore è "Vimida Ou" e la sede dello stabilimento di produzione è a Tallin, in Estonia.

Il prodotto in questione è quello in vendita nella confezione da 270 grammi e ha come scadenza il 28 gennaio 2024. Nell'avviso sul sito del ministero si legge: "Si avvisano i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto".

Nell'ambito della sicurezza alimentare, per rischio microbiologico si intende la possibilità di contrarre malattie causate da batteri, virus e altri microrganismi patogeni ingeriti attraverso il consumo di alimenti.