Massimo Giletti e la presunta foto di Berlusconi con Graviano: confermati i domiciliari per Baiardo

Confermati gli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo, il fiancheggiatore dei fratelli Graviano già al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sui mandanti occulti delle stragi mafiose del '93 e '94, finito sotto accusa per aver calunniato Massimo Giletti.

L'ex gelataio di Omegna avrebbe infatti accusato l'ex conduttore di "Non è l'arena" (su La7) di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero riguardo l'esistenza di una foto che mostrerebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino.

Baiardo avrebbe inoltre cercato di "non compromettere" le figure di Berlusconi e Marcello Dell'Utri, e, per questo, risponde dell'accusa di favoreggiamento.

L'ipotesi accusatoria e le ombre dietro la chiusura di "Non è l'arena"

La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal difensore di Baiardo, Carlo Taormina, e ha confermato la decisione con cui il tribunale del riesame aveva disposto gli arresti domiciliari.

Proprio sulla presunta foto di Berlusconi con Graviano si era concentrato il tribunale del riesame: "Sicuramente è stata fatta vedere", si legge nell'ordinanza dei domiciliari, anche se "potrebbe essere un fotomontaggio o addirittura essere stata male osservata dal giornalista, per problemi di luce, o essersi egli sbagliato in ragione del breve tempo in cui gli venne mostrata, magari ingannato da tratti somatici simili a quelli delle persone che ha dichiarato di avere riconosciuto".

Insomma, che l'immagine sia autentica non è scontato, ma ugualmente rappresenta un elemento importante nelle indagini sui mandanti esterni delle stragi del '93 condotte dai pm Luca Tescaroli e Luca Turco.

Salvatore Baiardo, secondo il tribunale del riesame, "allude, dice e non dice, afferma e poi nega, gioca con le parole". Un soggetto che "ha dimostrato di sapere molte cose e che nel contempo non è attendibile". Secondo i giudici, inoltre, la presunta foto potrebbe essere la ragione della chiusura del programma "Non è l'arena" condotto da Giletti.

Umberto Cairo - al quale risponde La7 - è infatti "persona in passato legata a Silvio Berlusconi. "Non sono emersi ragionevoli altri motivi per la chiusura della trasmissione, né le indagini hanno fatto emergere una audience bassa in relazione ai programmi similari ed alla fascia oraria di messa in onda", si legge nel provvedimento. "Si segnala anzi la repentinità della decisione, maturata proprio quando veniva sviluppata l'inchiesta sui contatti Graviano-Berlusconi dei primi anni Novanta".