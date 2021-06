Salvini usa la mascherina per asciugarsi il sudore e pulirsi la bocca: il video

Il leader della Lega ha spinto molto per togliere l'obbligo del dispositivo di protezione anti covid all'aperto, dopo aver ostentato spesso un uso disinvolto della mascherina. Qui però si è superato

Prima una bella pulita alla bocca, poi una rapida asciugatura della fronte grondante di sudore. Fa caldo, caldissimo a Siderno, paesino in provincia di Reggio Calabria dove Matteo Salvini è stato protagonista di un breve tour elettorale nelle scorse ore. Sarà forse per questo che il leader della Lega, sul palco insieme al governatore pro tempore Nino Spirlì, ha fatto l'unica cosa da non fare mai con una mascherina: l'ha tolta (anche se all'aperto è ancora obbligatorio usarla) e l'ha usata a mo' di fazzoletto tergisudore.

Salvini e la mascherina per asciugarsi il sudore

Uno spettacolo poco edificante quello di Salvini, che negli ultimi giorni ha spinto per rimuovere l'obbligo del dispositivo di protezione anti covid all'aperto, dopo aver ostentato spesso un uso disinvolto della mascherina. Qui però si è superato, come si può vedere nelle immagini di questo breve video postato da Selvaggia Lucarelli.