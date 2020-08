Salvini e le mascherine, dopo le polemiche il leghista cambia linea: "Usate la testa"

Giravolta (mediatica) di Salvini sulle mascherine. Nei giorni scorsi il leader della Lega si era reso protagonista di almeno due episodi controversi: il primo durante un convegno sul coronavirus in Senato organizzato dai cosiddetti ‘negazionisti', quando il leghista si era rifiutato di indossare il dispositivo di protezione individuale ("La mascherina non ce l’ho e non me la metto", aveva replicato ad un funzionario di Palazzo Madama).

Il secondo episodio è avvenuto ieri a Cervia: Salvini ha invitato un ragazzino salito sul palco a togliersi la mascherina (richiesta che il giovane interlocutore ha declinato gentilmente: "La mia mascherina mi piace molto perché è veneta"). Finito nel fuoco di fila delle polemiche, il leader leghista sembra ora aver cambiato approccio, almeno dal punto di vista comunicativo. E così, intervistato da SkyTg24, ha lanciato un appello ai giovani affinché osservino le regole anti-Covid. "Usate la testa, rispettate le distanze di sicurezza e fate attenzione, ma vivendo. Mettete le mascherine nei posti dove serve".

Quirinale, la Lega apre ad un accordo con il M5s

A “Start”, su SkyTg24, il leghista ha parlato anche di tanti altri temi. A cominciare dall’elezione del Capo dello Stato sui cui, ha detto un po’ a sorpresa, è possibile trovare una intesa con il M5s a patto che ci siano dei “nomi di garanzia”. “L'importante è che non ci sia qualcuno, e penso al Pd, disposto a bivaccare in Parlamento per un anno e mezzo, in attesa di poter incidere sull'elezione del Presidente della Repubblica. Mi auguro che nessuno nella casa del Pd dica stiamo qui a non fare nulla in attesa del 2022, anche perché i numeri in Parlamento dicono che il Presidente della Repubblica potrebbe tranquillamente eleggerlo una maggioranza diversa da quella Pd-M5S”.

Salvini: "Sui migranti il governo è complice dei trafficanti"

Non poteva mancara un’intemerata sulla questione degli sbarchi: "Questo governo non è incapace, è complice, ed è molto più grave. Un governo complice dei trafficanti di esseri umani è drammatico. È l’unico governo europeo complice dei trafficanti di esseri umani".

"Il problema dell'Italia - ha aggiunto Salvini - non sono i giovani o gli anziani che portano il cagnolino a passeggio, ma le decine di ‘turisti per caso’ che, anche in questo momento, stanno sbarcando senza alcun tipo di controllo".

Quanto al processo che dovrà affrontare il leghista ha rimarcato le sue convinzioni. "Vado a testa alta in tribunale a Catania il tre ottobre, mancano due mesi a un processo surreale. Andare a processo per sequestro di persona mi sembra un processo politico, un tribunale politico, un plotone politico che nulla ha a che fare con diritto".

"Moralmente con me in quel tribunale il 3 ottobre ci sarà una marea di gente. Se pensavano di mettermi paura invece mi hanno dato solo più forza".

"Conte? Se è così amato andiamo a votare"

Conte come possibile rivale alle elezioni? “Magari.... Io – ha detto Salvini - andrei al voto domani mattina. Conte si sente così forte, amato, osannato? Andiamo a votare, chiediamolo agli italiani e non ai sondaggisti. Io in giro non sento esattamente questo, ma chiediamolo agli italiani. Per me il sondaggio si farà il prossimo 20 e 21 settembre”.