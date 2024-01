Perché si parla tanto di Salvini e pasta Rummo

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto visita a uno stabilimento in cui si produce la pasta Rummo, a Benevento. Salvini ha postato un video sui propri social durante il tour del pastificio, e con cuffietta protettiva e camice bianco ha parlato ai suoi followers: "Alla faccia di quelli che vogliono la farina d'insetti - dice Salvini nel reel -, insomma a quelli che a Bruxelles combattono la dieta mediterranea. Qui fanno 800mila confezioni di pasta al giorno, una cosa straordinaria. Viva l'Italia e viva la nostra qualità". L'hashtag #Rummo è entrato in tendenza sul social X, l'ex Twitter, e sul video postato dal ministro ci sono stati diversi commenti negativi, e anche frequenti ironie su Ponte di Messina e la pasta.

Il video di Salvini al pastificio Rummo e il boicottaggio: cosa è successo

Su X, ma anche su Instagram e TikTok, diversi utenti hanno criticato aspramente la scelta dell'azienda di ospitare il leader della Lega, contrapponendosi a chi difendeva le tesi di Salvini, specie su farina di insetti menzionata nel video. Ha fatto la sua comparsa l'hashtag #boicottaRummo, dopo che nel 2015 proprio lo stabilimento Rummo di Benevento fu travolto da un'alluvione per cui nacque una campagna di solidarietà social virale grazie all'hashtag #saveRummo.

Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato di Rummo, è rimasto spiazzato dalle reazioni degli utenti: "Sono letteralmente senza parole - ha detto in una intervista al Corriere del Mezzogiorno - Il ministro delle Infrastrutture viene a fare investimenti a Benevento, chiede di venire a visitare lo stabilimento, non capisco cosa vogliano: dovevo chiudergli la porta in faccia? Non capisco", ha aggiunto. Tra i post anche ironia sul legame tra Salvini, pasta e Ponte sullo Stretto di Messina: c'è chi ha creato con l'intelligenza artificiale un ponte di Messina fatto di pasta.