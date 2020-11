"Se da qui al 25 dicembre avessimo risultati discreti delle misure messe in campo, non possiamo immaginare che ci sia un allentamento dei comportamenti tale da ripetere i comportamenti dell'estate. E quindi si metteranno dei limiti alla larghezza dell'incontro familiare (a Natale), non credo che si potrà andare oltre alla famiglia con i parenti di primo grado": ospite ieri sera di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, la sottosegretaria alla Salute del governo Conte Sandra Zampa (Partito Democratico) ha sostenuto che per le festività natalizie saranno imposti limiti agli incontri familiari.

"Al cenone di Natale solo i parenti di primo grado"

Zampa ha parlato anche del lockdown: "Io confermo che tutte le Regioni stanno dando i dati e che in Campania, dove avevamo dei problemi, abbiamo mandato gli ispettori. I numeri della Campania sono arrivati a verbale in corso. Venerdì verrà fatto un nuovo report. Sulla base di questo report, che è settimanale ma che accompagna la decisione quindicinale, immagino che vengano decise ulteriori restrizioni in altre Regioni. È evidente che se tutte le Regioni diventano da arancioni a rosse, un lockdown che io chiamo 'light', nel senso che non è esattamente come quello durissimo che abbiamo fatto per lunghi mesi qui in Italia, di fatto sarà un lockdown di tutto il Paese".

E ha infine detto che le nuove decisioni arriveranno lunedì: ""Tutte le regioni stanno dando i dati e dove avevamo dei problemi, come in Campania, abbiamo mandato gli ispettori, che lunedì faranno un puntuale report. Sulla base di questi dati, decideremo come agire".