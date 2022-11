I medici di pronto soccorso lanciano l'Sos: "Poco personale, pochi letti e servizi a rischio"

Pochi posti letto e poco personale. Passa il tempo, ma non i problemi negli ospedali italiani. E gli interventi fatti in epoca Covid non sono bastati. A lanciare l'allarme è chi in corsia lavora: medici e infermieri. In particolare quelli dell'emergenza urgenza, cioè dei pronto soccorso e del 118, che giovedi 17 novembre tornano in piazza, a Roma, per chiedere interventi concerti per il settore. La protesta è lanciata dalla Simeu: società italiana medicina di emergenza urgenza. L'appuntamento è davanti al ministero della Salute, in piazza Castellani sul Lungotevere Ripa.

"I tempi della politica purtroppo sono molto più lenti dei tempi delle necessità: occorre essere decisivi. C'è ancora tempo per salvare l'emergenza urgenza dalla crisi nella quale è sprofondata a causa di decenni di errori di programmazione? Occorrono decisioni tanto rapide quanto importanti". dicono dalla Simeu .

"Nell'ultimo anno abbiamo ottenuto il giusto riconoscimento identitario della nostra disciplina, grazie al decreto su denominazione ed equipollenze - spiega il presidente nazionale Simeu, Fabio De Iaco - ma non può che essere un punto di partenza di una riforma sostanziale. Per scongiurare lo smantellamento dei servizi cui stiamo assistendo impotenti è necessaria una nuova visione strategica, che tenga conto delle mutate condizioni e delle nuove necessità e intervenga in tempi brevi e con decisione, per salvare il pronto soccorso italiano, partendo dalle proposte dei professionisti ma soprattutto dalle esigenze dei pazienti".

La medicina di emergenza urgenza è la "golden medicine" in quanto opera in quella che tecnicamente è considerata la "golden hour": il preziosissimo tempo che va da pochi minuti a poche ore che può fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente.

"Bisogna saper usare le mani come un chirurgo, la testa come un internista, avere presenti gli scenari possibili come un rianimatore - dice Giorgio Carbone, già presidente Simeu - tutto questo non può che tradursi in grande professionalità e corretta formazione. Non ci si può improvvisare specialisti di una materia non propria". "La mercificazione della salute non può far bene ai pazienti - aggiunge Beniamino Susi, vicepresidente Simeu - l'esternalizzazione di competenze cliniche penalizza gravemente la qualità delle prestazioni offerte, che in emergenza-urgenza rappresentano uno snodo vitale per i cittadini". E non dobbiamo dimenticare l'altro gravissimo problema che paralizza i servizi di emergenza e cioè la difficoltà al ricovero per mancanza di posti letto. Sempre secondo Susi "oltre ai tanti indicatori fino ad oggi presentati sulle conseguenze dei pazienti che attendono per giorni in barella, è molto significativo il dato che nel giro di 10 anni l'indice di mortalità in Ps si è moltiplicata in quanto sono aumentati per numero i pazienti critici che un tempo avrebbero trovato posto nei reparti di degenza che purtroppo oggi invece attendono troppo a lungo un posto letto. Questo è indegno per una nazione evoluta".

In piazza anche gli infermieri. "Le nostre competenze - lamenta uno di loro - troppo spesso vengono messe in discussione senza avere consapevolezza del ruolo concreto e cruciale che esercitiamo quotidianamente Una condizione faticosa e frustrante che "ci toglie il fiato!. Il team in emergenza urgenza è fondamentale, il nostro supporto ha il grande valore che i medici ci riconoscono".