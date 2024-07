Sanità, le pagelle del ministero: solo 13 le Regioni promosse

Sono solo 13 le Regioni promosse nelle valutazioni del ministero della Salute sul servizio sanitario pubblico. È quanto emerge dai dati, riferiti al 2022, raccolti dal nuovo sistema di garanzia, lo strumento attraverso cui viene misurata la qualità e l'appropriatezza delle cure fornite ai cittadini. Il sistema monitora i tempi di attesa, le cure ospedaliere e le vaccinazioni attraverso 88 indicatori, ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio da 0 a 100. A raggiungere la soglia della sufficienza (con un punteggio di almeno 60) sono Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata.

Le Regioni bocciate

Bocciati, invece, i livelli di cura e assistenza forniti dalle restanti 8 Regioni: Calabria, Sicilia e Sardegna presentano un punteggio insufficiente sia nell'area della prevenzione che in quella distrettuale, ovvero la sanità sul territorio più vicino al cittadino.

Livelli non adeguati anche nella provincia autonoma di Bolzano, in Abruzzo e in Molise, dove il punteggio non raggiunge il 60 nell'area della prevenzione. Bocciata anche la Campania, insufficiente nell'area distrettuale, e la Valle d'Aosta, che "presenta un punteggio inferiore alla soglia in tutte e tre le macro-aree" (ospedale, territorio e prevenzione).

Allarme su vaccinazioni e screening oncologici

Guardando ai singoli indicatori, emerge che nel campo delle vaccinazioni resta molto da fare in Italia: solo 5 Regioni (Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Campania) hanno un punteggio pieno. Peggio ancora sugli screening oncologici, per i quali sono solo 3 (provincia autonoma di Trento, Veneto ed Emilia Romagna) ad aver raggiunto il 100 nel monitoraggio del ministero, con ben 7 Regioni (tutte al Centro-Sud) sotto la soglia della sufficienza.