Lo strano tweet di Daniela Santanchè su Jannik Sinner e il "record di turisti in Italia"

"Avviso a tutti quelli che parlano male dell'Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un'aria nuova". Parole scritte da Daniela Santanchè su X. La ministra del turismo del governo Meloni ha voluto festeggiare così il primo posto nel ranking mondiale del tennista azzurro Jannik Sinner, con un tweet giudicato incomprensibile da molti, per l'accostamento tra il primato del tennista e l'aumento dei visitatori nel Belpaese.

Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova pic.twitter.com/EaG0Fx5215 — Daniela Santanchè (@DSantanche) June 4, 2024

Sfruttando l'ondata di entusiasmo verso il campione, Santanchè ha pubblicato sul suo profilo anche una card, con una foto del tennista altoatesino e la scritta "orgoglio tricolore". Senza spiegare però quale sia il nesso tra l'aumento del turismo (134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze nelle strutture ricettive nel 2023, secondo gli ultimi dati Istat) e le vittorie collezionate da Jannik Sinner negli ultimi mesi. "Si respira un'aria nuova", ha scritto la ministra, come se i traguardi raggiunti dagli atleti italiani nello sport fossero collegabili con altre buone notizie (in questo caso l'afflusso di turisti in Italia), e fossero quasi influenzati dal "buon governo" dell'esecutivo in carica. Per questo, buoni da "rivendicare" per qualche like sui social.

Certo, non è la prima volta che un politico italiano prova in qualche modo a intestarsi la vittoria di uno sportivo. In questo caso, però, è il collegamento con il tema del turismo a spiazzare gli utenti di X. E infatti il tweet di Santanchè ha scatenato i commenti, a metà tra l'ilarità e lo smarrimento. "E la Ferrari che vince a Montecarlo? E Damiano dei Maneskin uomo più sexy del mondo? Un caso? Io non creto", ha scritto il giornalista e politico Andrea Sarubbi. "Però i Ferragnez se so' lasciati", ha commentato Osho. "Beh… un'aria nuova nell'ora d'aria fa sempre piacere", è il commento tagliente di Fabio Salamida.