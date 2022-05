La deputata Sara Cunial si è presentata alla Camera con acqua santa, aglio e paletto

La deputata Sara Cunial, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e ora nel gruppo misto, sa come far parlare di sè. In conclusione del suo intervento alla Camera ieri 4 maggio, la deputata No vax Cunial ha spiegato ai suoi colleghi di aver con sé un kit di sopravvivenza: "Vi consiglio di starmi molto lontani, perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto", ha affermato, in occasione della sua dichiarazione di voto sul decreto Covid.

Ma il suo intervento è stato costellato di frasi ed esclamazioni provocatorie. La deputata vicentina con sarcasmo ha ringraziato i colleghi per "aver pensato alla salute dei cittadini e aver messo a disposizione di tutti cure efficaci e sicure". Utilizzando tutti i dieci minuti a sua disposizione, Cunial ha deriso i provvedimenti adottati dal Governo per contrastare le diffusione del Coronavirus, come l'introduzione del Green Pass. E, sempre con sarcasmo, la deputata ha ringraziato lo Stato per "multare chi resiste, processare chi prega in piazza o osa bere con la mascherina". Cunial ha poi ricordato di aver presentato 160 interrogazioni per fermare la somministrazione dei vaccini che, secondo la no vax Cunial, sono "veleni che recano danni irreversibili".

La conclusione del suo intervento si fa "colorata" quando la deputata dichiara: "Mi sono portata un kit di sopravvivenza, vi consiglio di starmi lontani perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto".