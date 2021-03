Sardegna in zona bianca, c'è l'ordinanza: che cosa cambia in concreto

Nell'Isola ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5 fino al prossimo 15 marzo. Per palestre, piscine, musei e altre attività serviranno invece ulteriori specifiche ordinanze. Solinas: "Non dobbiamo abbassare la guardia". Lombardia, Marche e Piemonte tornano in zona arancione

Cambiano colore oggi le Regioni. Le Marche, la Lombardia e il Piemonte passano ufficialmente alla zona arancione, mentre la Basilicata e il Molise vanno in zona rossa. Sardegna in zona bianca: è la prima regione in Italia.

Sardegna zona bianca: l'ordinanza di Solinas, cosa cambia oggi

Il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha firmato l'Ordinanza numero 4 del 28 febbraio 2021: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna". Che cosa cambia in concreto da oggi nella zona bianca? Ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5.

Ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21 in Sardegna

Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:

Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;

Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;

Nessuna decisione specifica su palestre, musei e centri commerciali nei weekend. In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:

palestre, scuole di danza (senza contatto);

centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;

musei e luoghi della cultura.

Coprifuoco dalle 23.30 alle 5 in Sardegna

A meno di provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco).

Permane l'obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata, protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021.

Solinas a Draghi: "Vaccinare tutti i sardi entro 45 giorni"

Le disposizioni dell'ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus. Il governatore ha anche annunciato che chiederà al premier Mario Draghi una corsia veloce per vaccinare tutti i sardi entro 45 giorni e consolidare l'isola nel percorso Covid-free.

"La Sardegna è la prima Regione bianca d'Italia, credo che possa diventare un modello e un laboratorio in tutto il Paese - ha scandito -. Per questo scriverò al presidente Draghi chiedendo che vi sia un impegno straordinario, visto anche il ridotto numero di popolazione, per poter avviare una grande campagna vaccinale che porti nell'arco dei prossimi 30, 45 giorni a immunizzare l'intera popolazione dell'Isola". La zona bianca, ha ricordato, "è un grande risultato raggiunto grazie al sacrificio di tutti i sardi, del personale sanitario impegnato in questa battaglia contro il virus, e a maggior ragione dobbiamo sentire la responsabilità di mantenere questo risultato". Pertanto, "non dobbiamo abbassare la guardia".

.Zona bianca. "Le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso".

Lombardia, Marche e Piemonte in zona arancione

Da lunedì 1° marzo tre regioni tornano in zona arancione. Cambiano quindi nuovamente le regole. E per alcuni comuni si aggiungono quelle delle fasce arancione rafforzato e rosso. Il coprifuoco è in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. In queste ore è vietato uscire di casa se non per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. La multa per chi viene fermato e non ha un motivo giustificato va da 400 a mille euro. In zona arancione è vietato uscire dal proprio comune, tranne che per motivi di lavoro, per andare a scuola, per motivi di salute e di giustificata necessità. Nei comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti si può uscire dal proprio comune fino a 30 chilometri di distanza, ma non per raggiungere il capoluogo di provincia.

E' vietato spostarsi da una regione all'altra se non per motivi di lavoro e salute e per necessità comprovate. Se si possiede una seconda casa fuori dal proprio comune di residenza o fuori regione può essere raggiunta a meno che non si trovi in un comune o una regione in fascia 'arancione rafforzato' o 'rossa'. Vietato però ospitare nelle seconde case persone che non appartengono al nucleo familiare convivente. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione. Nei locali vietato il servizio al tavolo e in presenza, consentito solo l'asporto fino alle 18 nei bar e fino alle 22 nei ristoranti, mentre la consegna a domicilio non ha limiti d'orario.

La situazione in Italia da oggi, lunedì, sarà dunque la seguente:

IN AREA ROSSA: Basilicata e Molise

IN AREA ARANCIONE: Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania

IN AREA GIALLA: Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia

IN AREA BIANCA: Sardegna