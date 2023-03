Saviano attacca Meloni e Salvini: "A Cutro morti bambini, altro che migranti neri e palestrati"

"Non dico che abbia 'voluto', ma le morti di Cutro sono la conseguenza delle dichiarazioni e delle promesse di Meloni, Salvini e Piantedosi. Sono le loro parole che diventano azione politica. Perché in questi anni ho provato a smontare le loro menzogne? Perché ho provato a spiegare quanto fossero pericolose quelle parole di odio nei confronti di chi rischia la vita in mare?". A dirlo è lo scrittore Roberto Saviano in un'intervista alla Stampa.

"Le Ong sono odiate da chi, come l'esecutivo, vuole costruire un racconto alternativo della realtà, perché sono testimoni di quel che accade nel Mediterraneo e in Libia. Di fronte alle immagini, ai video, ai dati raccolti, crolla ogni racconto sui migranti che vengono a rubare il lavoro agli italiani e a delinquere. A Steccato di Cutro sono morti tantissimi bambini, ma non si deve dire perché le bare bianche stridono con il racconto dei neri palestrati con cui Salvini e Meloni hanno insozzato i social media, condizionando l'opinione pubblica", aggiunge.

Le vittime di Cutro "si dovevano salvare", aggiunge lo scrittore, secondo cui sulle spiagge calabresi "è sicuramente naufragata l'idea edulcorata che qualcuno coltivava su questo governo. Chi si aspettava un cambio di rotta rispetto alle bestialità pronunciate in campagna elettorale deve fare i conti con un esecutivo che ha sfidato il ridicolo col decreto anti-rave, ha gestito malissimo il caso Cospito e ora, di fronte a decine di persone morte in mare a 100 metri dalle nostre coste, non è capace di abbassare la testa e dire: mi dispiace, ci dispiace, non accadrà più".

Non cerca scorciatoie Saviano, che ricorda come sia difficile dire se con la sinistra al governo i morti di Cutro non ci sarebbero stati? "La creazione dell’inesistente zona Sar libica la dobbiamo al predecessore di Salvini al Viminale, Marco Minniti, a cui questa destra deve moltissimo". Come sempre, le parole dello scrittore stanno giù suscitando reazioni sui social media.

Lollobrigida (FdI): "Nin è possibile accogliere tutti"

"Come sempre abbiamo fatto, e ce ne dà atto anche l’Europa oggi con la commissaria Johansson, continueremo a fare di tutto per salvare vite. E ad accogliere chi fugge dalla guerre, con l’asilo politico. Ma nei numeri di chi arriva, questi sono l’8-10%. Gli altri vengono per motivazioni pur comprensibili, ma non è possibile accoglierli tutti". Lo dice, al Corriere della Sera, il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida.

"Serve - spiega - una forte azione di contenimento. E assieme dobbiamo in tempi brevi siglare patti di collaborazione con più Paesi di provenienza dei migranti perché lì, sul posto, vengano formati ai lavori che qui sono richiesti".