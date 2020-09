Consob, Savona positivo al coronavirus

Paolo Savona, presidente della Consob, è risultato positivo al coronavirus. "Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantenna. Continuerò a lavorare da remoto – ha commentato all'AdnKronos - L'ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa".

Savona positivo, chiuse le sedi Consob di Roma e Milano

Come misura precauzionale e per consentire alla sanificazione, come è successo per altri enti, la sede di Milano e gli uffici di Roma rimarranno chiusi per una settimana, fino a venerdì prossimo.

"Da lunedì prossimo le sedi di Roma e di Milano resteranno chiuse fino a venerdì 18. Ho assunto questa decisione, in qualità di datore di lavoro, come misura prudenziale e precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al Covid", si legge in una lettera inviata dal direttore generale della Consob, Mauro Nori ai dipendenti dell'Autorità. "Durante la chiusura - si legge - saranno eseguite le operazioni di sanificazione, in conformità alle vigenti norme sanitarie".

"La prosecuzione delle attività ordinarie sarà assicurata, come di consueto in misura prevalente da remoto e al termine delle previste attività di sanificazione, anche dal presidio fisico della Direzione generale e da almeno uno dei componenti della Commissione".