Sbarchi senza sosta a Lampedusa: 100mila arrivi dall'inizio del governo Meloni

Nessuna tregua a Lampedusa, dove ormai da giorni gli sbarchi si susseguono senza sosta. Le partenze dal Nordafrica, come appurato ormai da anni, dipendono soprattutto dalle condizioni meteo, che in queste fase sono ottime. Altri 217 migranti sono approdati nelle scorse ore sull’isola: sui barchini, intercettati dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza, viaggiavano da un minimo di 9 a un massimo di 48 persone. Tra loro anche 16 donne e 2 minori.

Arrivano tutti da Tunisia, Sudan, Mali, Guinea, Gambia, Camerun e Costa d’Avorio e nella maggior parte dei casi sono partiti da Sfax, in Tunisia. Con gli ultimi arrivi salgono a 1.036 i migranti giunti oggi sulla più grande delle Pelagie con 25 differenti approdi. L’hotspot di contrada Imbriacola, nonostante i trasferimenti massicci disposti dalla prefettura d’intesa con il Viminale con il traghetto di linea e con la nave Dattilo, resta in sofferenza con circa 1.800 ospiti.

Da inizio governo Meloni a oggi sbarcati 100mila migranti

Da inizio governo Meloni a oggi sono sbarcate in Italia oltre 100.000 persone. Erano state 47.000 nello stesso periodo dell'anno scorso. Il Mediterraneo centrale è la principale rotta migratoria verso l'Unione europea. Frontex afferma che nei primi cinque mesi di quest'anno, il numero di attraversamenti rilevati è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022, arrivando a 50.318. È il numero più alto registrato dal 2017.

In tutto questo, le navi delle Ong sono costrette a viaggi sempre più lunghi per raggiungere porti spesso situati al centro-nord (tra cui La Spezia o Ravenna), ma ciò non disincentiva in alcun modo le partenze: le organizzazioni umanitarie non sono un pull factor. In ogni caso, come rileva Matteo Villa di Ispi su Twitter, "il ruolo delle Ong nei salvataggi è minimo. Quest'anno hanno portato in Italia solo il 7% dei migranti sbarcati nel Paese. Siamo ai minimi dal 2014".

L'azione più concreta del governo in tema di immigrazione è stata finora il decreto flussi approvato venerdì scorso.