Gli sbarchi stanno aumentando? Ecco cosa dicono i numeri

Sono 7.928 i migranti sbarcati in Italia dal 1° gennaio 2022 secondo i dati (aggiornati all’11 aprile) del ministero dell'Interno. Un trend che sembra in leggera discesa rispetto a quello dello scorso anno quando, nello stesso lasso di tempo, gli arrivi via mare erano stati 8.505, dato quest'ultimo che invece è in netto aumento rispetto ai 3.050 del 2020. Quest'anno il mese più "critico" è stato paradossalmente quello di gennaio con 3.035 migranti sbarcati, oltre il doppio rispetto all'anno precedente.

Da febbraio in poi però il numero degli approdi è stato sostanzialmente più basso rispetto al 2021, anche se va segnalato che proprio nelle scorse ore c’è stato un maxi sbarco di 505 migranti (500 bangladesi e 5 di nazionalità egiziana) arrivati a Pozzallo (Ragusa) nella notte dopo essere stati trasbordati su un rimorchiatore da un peschereccio in pessime condizioni. In ogni caso, almeno per il momento, il numero dei migranti arrivati resta in linea con quello dello scorso anno.

Vero è che nel 2021 gli approdi via mare sono stati 67.477 (dato fornito oggi dalla polizia), quasi il doppio rispetto ai 34.154 del 2020 e poco meno di sei volte rispetto agli 11.471 del 2019. Il grande calo in ogni caso è stato registrato nel 2018, quando i migranti sbarcati erano stati 23.370 contro i 119.369 del 2017 e i 181.436 del 2016. Insomma, per quanto nell’ultimo anno e mezzo ci sia stata una ripresa degli sbarchi siamo ancora parecchio distanti dai numeri che venivano registrati in anni meno recenti.

Ma in mare, nel tentativo di raggiungere l’Europa, i migranti continuano a morire. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) almeno 475 persone hanno perso la vita dall'inizio dell'anno nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale. Nell'ultimo naufragio, avvenuto domenica al largo di Surman, in Libia, una barca di legno con 20 migranti a bordo si è capovolta: solo due persone si sono salvate,mentre si contano quattro cadaveri recuperati e quattordici dispersi.