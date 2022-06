Perché gli sbarchi di migranti stanno aumentando di nuovo

Il tema è probabilmente destinato a tornare di prepotenza al centro dell'agenda politica e mediatica. Parliamo di sbarchi e delle ripercussioni che la guerra in Ucraina e il conseguente aumento del prezzo dei beni alimentari potrebbero avere sui flussi migratori che già con la pandemia erano tornati ad intensificarsi. Dal 1° gennaio al 7 giugno di quest'anno (dati del ministero dell'Interno) sulle coste della penisola sono arrivate 21.082 persone contro le 15.065 dell'anno precedente e le 5.472 dello stesso periodo del 2019.

Le prime tre nazionalità di arrivo sono Bangladesh, Egitto e Tunisia. Se guardiamo ai dati degli ultimi 12 mesi (dal 1° giugno 2021 al 1° giugno 2022) il numero sale a 72.266 migranti arrivati in Italia via mare e nel 2022, se gli sbarchi dovesse continuare allo stesso ritmo, potremmo toccare quota 100mila, il dato più alto dal 2017. Già nel 2021 gli approdi via mare erano stati oltre 67mila, quasi il doppio rispetto ai 34.154 del 2020 e quasi sei volte quelli del 2019 (11.471). Il trend dunque si era invertito già con il Covid e ora siamo di fronte a un ulteriore aumento.

Colpa della guerra tra Russia e Ucraina? È lo stesso governo a parlare di un quadro difficile e a chiamare in causa il conflitto in corso. "Siamo preoccupati perché la situazione è grave per i paesi dell'Africa, come la Tunisia e l'Egitto che prendono il 50 per cento di cereali e grano dall'Ucraina e dalla Russia e ora sono in difficoltà" ha fatto sapere giorni fa la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che però ha ridimensionato le stime di sui "400 mila pronti a partire" verso le nostre coste di cui si è parlato sui giornali, dicendo che ci si può aspettare un aumento degli arrivi rispetto allo scorso anno, ma senza allarmismi.

La crisi alimentare e l'aumento dei prezzi

Certo è che i prezzi dei beni alimentari hanno raggiunto un livello critico che avrà conseguenze importanti soprattutto per le popolazioni dei Paesi poveri. Le quotazioni delle materie prime alimentari a livello mondiale sono aumentate di oltre il 30% nell'ultimo anno secondo i dati dell'Indice Fao che rileva le variazioni dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari diffusamente commercializzati. A tirare la volata sono proprio i prezzi dei cereali che hanno registrato una media di 173,4 punti a maggio, in aumento di quasi il 30% rispetto allo stesso mese del 2021. Ma ad impennare è stato anche il costo dei prodotti lattiero caseari che registrano una crescita del 16,9% rispetto al livello di maggio dello scorso anno.

Com'è evidente dal grafico (in basso) i prezzi dei prodotti alimentari hanno raggiunto un livello senza precedenti e ciò potrebbe avere conseguenza devastanti per quei Paesi in cui la popolazione spende gran parte del proprio reddito proprio per le esigenze alimentari.

Secondo l'ultimo report pubblicato da Fao e World food programme (WfP) ci sono 20 Paesi a rischio di una pericolosa crescita di una forte insicurezza alimentare acuta, tra cui Repubblica democratica del Congo, Nigeria, Yemen, Afghanistan ed Etiopia. Oltre alla già citata "crisi del grano" e all'aumento del costo dell'energia pesano anche la crisi climatica oltre che i conflitti armati.

Tra i più esposti al grano russo e ucraino ci sono invece Yemen, Sudan, Nigeria, Etiopia, Eritrea, Somalia e Madagascar ma anche Egitto e Tunisia come ha ricordato il ministro Lamorgese. Di fronte a un contesto simile è quasi fisiologico che i flussi migratori tornino a crescere. Gli effetti d'altra parte sono già evidenti e i numeri che abbiamo snocciolato sopra lo testimoniano.

Intendiamoci: siamo ancora parecchio distanti dai numeri che venivano registrati in anni meno recenti (quando si contavano quasi 200mila arrivi all'anno), ma la tendenza al rialzo è evidente. Fino a ieri l'hotspot di contrada Imbriacola,a Lampedusa, contava 996 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili. Approfittando del mare agitato che frena le traversate della speranza, la polizia sta cercando di alleggerire per quanto possibile le presenze nella struttura di prima accoglienza. Nelle ultime ore 151 migranti sono trasferiti a Porto Empedocle e in serata è previsto un ulteriore trasferimento di 80 ospiti. Sarà una lunga estate.