Gli sbarchi di migranti in Sardegna

I numeri sono sempre più bassi di quelli di Lampedusa, le notizie raramente finiscono sulla stampa nazionale. Anche perché non c'è alcuna emergenza ed è una rotta meno esposta mediaticamente. Ma sono ripresi gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. In mattinata ne sono arrivati 21. Il primo sbarco sulla spiaggia di Sant'Anna Arresi, dove sono stati bloccati dai carabinieri 11 algerini. I migranti saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Stessa sorte toccherà ai 10 tunisini bloccati dai militari dell'Arma mentre si allontanavano dalla spiaggia a Pula. Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Domus de Maria e una pattuglia del Radiomobile di Cagliari.

Non è certo una "nuova rotta" quella tra Algeria e isola "dei quattro mori": negli ultimi anni il flusso migratorio su questa rotta è stato costante, con numeri molto inferiori rispetto a quelli della rotta centrale del Mediterraneo. La "novità" è semmai quella degli arrivi dalla Tunisia, non molto numerosi in percentuale sul totale negli anni passati. I viaggi dall'Algeria sono cominciati quasi vent'anni fa, nel 2005. Il picco è stato raggiunto nel 2017: 2141 persone.

Poi gli sbarchi sono diminuiti, ma un certo numero di viaggi su questa rotta c'è sempre, costantemente. Le partenze avvengono solitamente nella bella stagione, ma da gennaio 2020 in poi sono stati segnalati arrivi anche nella stagione invernale. Si utilizzano piccole imbarcazioni munite di motori fuoribordo. Le partenze avvengono spesso dal porto di Annaba, la destinazione è il Sulcis. Le spiagge di Teulada o Sant’Antioco distano dal Nord Africa poco più di 100 miglia. Se il mare è calmo, si può arrivare sulle coste italiane in una decina scarsa di ore di navigazione. E' la rotta "di cui non parla nessuno", secondo una vecchia denuncia di alcuni sindacati di polizia.