Scambia Giorgia Meloni per la segretaria: la gaffe del premier libanese

Imbarazzo palpabile per il primo ministro del Libano Najib Miqati, immortalato in un video mentre scambia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la sua segretaria particolare, Patrizia Scurti.

Tutto accade sulla pista dell’aeroporto di Beirut, dove il premier libanese era in attesa dell'aereo della Repubblica italiana con il quale Giorgia Meloni è poi giunta insieme alla sua delegazione. Quando vede una donna scendere le scale, le va incontro e la saluta con un abbraccio. La storica segretaria - che con Meloni condivide in effetti colore e taglio di capelli - è in visibile imbarazzo e, dopo aver ricambiato il saluto, abbandona in fretta il tappeto rosso.

A quel punto Miqati viene avvisato da una sua assistente di aver scambiato la segretaria particolare di Meloni, Patrizia Scurti, per la presidente del Consiglio italiana. Il saluto previsto dal cerimoniale è da rifare.

Dopo pochi attimi esce dal velivolo Giorgia Meloni e, finalmente, il premier libanese va a segno con il cerimoniale fatto di stretta di mano, abbraccio e sorriso a favore di telecamere che dà inizio alla visita ufficiale.