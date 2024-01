Cos'è questa storia dello scambio di case gratis

Potrebbe essere, e in parte lo è già, una nuova frontiera del turismo. La vacanza "a costo zero" basata sulla formula dello scambio tra le case attira sempre più viaggiatori. A dirlo è la piattaforma specializzata HomeExchange, che prevede 1,1 milioni di soggiorni prenotati per il 2024. Si tratta di una forma di alloggio in cui due parti si accordano per offrirsi reciprocamente alloggi in famiglia per un determinato periodo di tempo, senza alcuno scambio di soldi. Definito in inglese "house-swapping", il fenomeno poggia le basi sul mutuo scambio dell'alloggio tra due proprietari: per la durata della vacanza i due viaggiatori soggiornano ciascuno nella casa dell'altro, senza pagare l'affitto, e impegnandosi a riconsegnare le chiavi alla fine della vacanza. HomeExchange ha reso noto il numero degli scambi di case a scopo di vacanza nei primi giorni del 2024: 46mila, una tendenza che fa sperare per il resto dell'anno, dove si attendono 1.194.500 soggiorni prenotati.

L'azienda evidenzia una crescita del fenomeno anche tra i turisti italiani: 2.400 concittadini hanno già pianificato uno scambio tramite questa modalità, per un totale di 51.500 soggiorni prenotati fino a fine 2024. Le città italiane dove si attende il maggiore afflusso di viaggiatori che praticano "house-swapping" sono Roma, Firenze, Venezia, Milano e Torino. In testa alla classifica delle regioni, dove secondo HomeExchange avverranno più scambi di case vacanze, ci sono Lazio, Toscana, Lombardia, Veneto e Sicilia.

L'azienda di Seattle punta a consolidare i risultati facendo leva su un modello privo di logiche finanziarie tra i suoi membri, per rendere le vacanze più responsabili e accessibili a tutti. L'obiettivo è raggiungere 200mila iscritti quest'anno. Secondo la società specializzata, otto iscritti su dieci hanno scambiato la propria casa almeno una volta. Nel 2024 un aiuto ulteriore potrebbe arrivare dall'intelligenza artificiale, utile a rendere più efficace la piattaforma e ridurre i tempi di ricerca per i viaggiatori di tutto il mondo.