Vanno via senza pagare: il ristoratore pubblica le foto (e fa una scoperta che forse spiega tutto)

Mangiano due pizze e scappano dal ristorante senza pagare il conto. Una storia che si ripete. Questa volta l'episodio è andato in scena a Montepaone, località sulla costa ionica catanzarese. A denunciare tutto, in un post pubblicato su Facebook, è il gestore del locale, "Bob alchimia a spicchi".

"Ci dispiace dover condividere questa vicenda ma ci tocca farlo" si legge nel post. "Ieri sera delle persone hanno lasciato il locale dimenticando, siamo certi involontariamente, di saldare il conto. Se siete voi i protagonisti di questa storia, vi invitiamo a passare da noi o a ricontattarci per regolare il conto in sospeso: siamo qui per risolvere la situazione nel modo più sereno e amichevole possibile, prima di valutare eventuali azioni legali e consegnare le riprese delle telecamere alle autorità".

Dal locale si augurano che "la questione possa essere risolta in modo positivo e civile e ne approfittiamo per ringraziare i nostri clienti sempre corretti e di supporto". Tra i commenti (oltre 500) non è mancata neppure qualche critica all'indirizzo del ristorante per la scelta di pubblicare la foto dei due "fuggitivi", motivo per cui il titolare ha deciso di chiarire che "le persone in foto erano state contattate con ogni mezzo possibile, hanno evitato di rispondere, dandoci a questo punto identità false in fase di prenotazione. Non possiamo più credere alla buona fede con cui avevamo tentato un approccio, dunque procederemo come non avremmo voluto fare".

Insomma, sembra di capire che i gestori della pizzeria abbiano deciso di denunciare il fatto alle autorità. Com'è peraltro sacrosanto visto quanto accaduto. "Ci resta di un po’ amarezza - si legge ancora - per i giudizi di alcuni di voi, ma ringraziamo chi ci sostiene e anche chi educatamente la pensa diversamente da noi e dialoga civilmente".

