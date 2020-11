File e corse per le scarpe Lidl: comprate a 12.99 e già in vendita a 200 euro

"La ressa per le scarpe della Lidl è la definitiva sconfitta del genere umano e la miglior fotografia di questo 2020", scrive un utente su Twitter. Sta di fatto che negli scaffali della nota catena di supermercati low cost è arrivata la linea di abbigliamento a marchio proprio e in tantissimi si sono riversati nei punti vendita sparsi sul territorio per acquistare magliette, calzini e ciabatte, oltre alle ormai iconiche scarpe nei colori peculiari del brand. Da Nord a Sud è andata sold out la collezione low cost che aveva già spopolato in mezza Europa.

Scarpe Lidl a ruba: le immagini della corsa all'acquisto

La mattinata del 16 novembre, il giorno scelto da Lidl per lanciare in Italia la sua "Lidl Fan Collection", è stata movimentata in diverse città italiane. Anche a Milano, in zona rossa, le attese non sono state tradite. In praticamente tutti i punti venditi in città - viale Ortles, viale Monza, via Ornato - e in provincia già prima del classico orario di apertura si sono viste piccole code di donne e uomini, giovani e meno giovani, in attesa di poter entrare. Chiaro, chiarissimo l'obiettivo: accaparrarsi i prodotti, più di tutti le sneakers gialle, blu e rosse, i classici colori del colosso dei discount. Quando i supermercati hanno aperto al pubblico, tutti si sono così fiondati su ciabatte, scarpe e maglie, con inevitabili capannelli di persone e assembramenti, non proprio consigliati in piena emergenza coronavirus.

Le sneakers Lidl sono andate a ruba anche a Roma. La corsa all’acquisto è stata ripresa in un negozio della catena tedesca in zona Magliana. Non c’è assembramento che tenga, comprare quelle scarpe sportive sembra venire prima di tutto, anche del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid.

Prodotti esauriti in tutta Italia

In mattinata l'azienda ha fatto sapere che i prodotti erano esauriti in tutta Italia e che quindi la caccia al tesoro poteva dichiararsi conclusa. "Noi di Rho Center non abbiamo paura delle critiche e ci dichiariamo orgogliosi sostenitori delle scarpe Lidl: sono comode, sono colorate, mettono allegria in questi giorni di zona rossa e concedersi un piccolo lusso da 12,99 € non ci sembra un crimine", hanno scherzato sulla pagina Facebook del centro commerciale di Rho, salvo dover poi deludere i tanti interessanti dichiarando che tutto era andato sold out.

Perché tutto questo interesse per le scarpe Lidl?

Ma perché tutto questo interesse per le scarpe e le ciabatte Lidl? Come spesso accade in questi casi, il "mito" è cresciuto grazie ai social e grazie all'effetto domino dal resto d'Europa e così qualcuno ha voluto a tutti i costi avere un pezzo da collezione. Qualcun altro, però, proprio come accade per le edizioni limitate dei marchi della moda, ha fiutato l'affare. Per accorgersene basta fare un giro sul marketplace di Facebook o sui siti di reselling, dove le scarpe Lidl viaggiano già a cifre attorno ai 200 euro, oltre 15 volte in più rispetto al prezzo originale di 12.99.