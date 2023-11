Comico russo si spaccia per leader africano e telefona a Meloni. La premier: "Su Ucraina serve via di uscita"

"Grazie signor primo ministro sono lieto di sentirvi". Comincia così lo scherzo telefonico che due comici russi, Vovan (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Alexey Stolyarov), hanno fatto a Giorgia Meloni spacciandosi per un leader di un paese africano. Una conversazione a tutto tondo, dove la nostra premier ha parlato di molti temi: dal fenomeno migratorio, che sta mettendo in crisi il nostro Paese, ai rapporti con la Francia, fino al tema scottante del momento: la guerra in Ucraina.

Ed è proprio rispondendo a domande sul conflitto che Meloni, pur ribadendo il supporto all'Ucraina e alle politiche Nato, ammette che "c'è stanchezza da tutte le parti e che "si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita".

[?AUDIO INTEGRALE - sottotitoli in inglese]

Lo scherzo telefonico di cui è stata vittima la premier Giorgia #Meloni



@UltimoraPolitics pic.twitter.com/w6CQhc3N4T — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) November 1, 2023

La premier ammette poi che sulla migrazione in Italia stiamo riscontrando problemi di tipo "logistico, umanitario e di sicurezza" e che la situazione peggiorerà per quello che sta accadendo in Africa, nel Sahel, ma anche in Ucraina. Ed è proprio in Ucraina che la premier è costretta ad ammettere che "la controffensiva non sta andando come vorremmo" e che la guerra sta indirettamente sollevando numerosi altri problemi come inflazione, immigrazione e aumento dei prezzi dell'energia.

E Meloni non nasconde nemmeno i dissidi con gli altri leader europei sull'immigrazione: "L’Europa per molto tempo ha pensato di poter risolvere il problema lasciando sola l’Italia. Quello che non capiscono è che è impossibile. La portata di questo fenomeno colpisce, secondo me, non solo l'Unione Europea, ma anche le Nazioni Unite. Ma il problema è che agli altri non interessa" ha ammesso nel corso della telefonata.

Infine non ha nascosto i contrasti con la Francia che spingeva per intervenire "in qualche modo" in Niger dopo il golpe. Per Meloni i francesi hanno "altri interessi" e bisogna stare invece molto attenti. La lezione è quella della Libia, a due passi da casa. "Potremmo discutere per ore della Libia, sa benissimo cosa penso, qualcuno si è accorto ora che la situazione non è migliore di quanto fosse prima" ha detto la premier.

Nessun cedimento invece sulle provocazioni dei due comici sul presunto problema del nazionalismo ucraino e dei gruppi militari ucraini che inneggerebbero al leader di estrema destra e filo-nazista Stepan Bandea. "Penso che Putin abbia problemi con il nazionalismo a casa sua" ha risposto senza mezzi termini Meloni.

E arriva anche la risposta di Palazzo Chigi: "L'Ufficio del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana e che è stato messo in contatto telefonico con il Presidente Meloni" si legge in una nota rilasciata dopo la diffusione della telefonata della premier.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp