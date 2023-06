“Se non ti iscrivi ti ammali”. Così Scientology recluta i suoi discepoli

Primo aprile, via della Maglianella. L’auditorium della chiesa di Scientology di Roma e del Mediterraneo è strapieno. Quasi trecento persone omaggiano Lafayette Ron Hubbard, il defunto fondatore del movimento religioso statunitense. Stasera verranno proclamati i vincitori del “gioco del compleanno”, la competizione che ogni anno premia le sezioni di Scientology che si sono espanse di più. Prima però, la foto di rito. Il fotografo chiede ai presenti di alzarsi in piedi e sventolare il volantino che trovano sulla loro sedia. Grandi e piccini si prodigano in urla, fischi, applausi e risate, l’entusiasmo è palpabile. Assisto alla scena anche io. Ormai è quasi un mese che mi fingo aspirante scientologist, usando un nome finto... Leggi l'inchiesta completa e guarda il video su RomaToday Dossier

Continua a leggere su Today.it...