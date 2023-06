Inchiesta su Scientology: "Io, infiltrato per due mesi nella chiesa di Tom Cruise"

La chiesa di Scientology a Roma è mastodontica: 6.500 metri quadrati con un auditorium da 300 posti, una cappella, un'accademia e una sala mensa, circondati da un parco di oltre 11 ettari. L'immagine perfetta della potenza e delle capacità economiche di Scientology, la religione statunitense di cui fa parte anche Tom Cruise, proprio oggi in visita nella capitale per presentare “Mission Impossible 7”. In Italia, tra simpatizzanti e adepti, ci sono almeno 300mila scientologist. Difficile capire quanti di questi frequentino la chiesa romana del movimento. Dal 13 marzo a inizio maggio l’ha fatto anche un giornalista infiltrato di RomaToday Dossier, Gabriele D'Angelo, sotto falso nome e con addosso una telecamera nascosta, fingendosi interessato a diventarne fedele. Quel che ha visto lo trovate nella videoinchiesta in quattro puntate che potrete guardare (e leggere) su RomaToday Dossier da domani.

Guarda il trailer

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diventare scientologist

La nota associazione religiosa, frequentata anche da vip del calibro di Tom Cruise e John Travolta, conta decine di chiese e milioni di fedeli in 165 Paesi del mondo. Promette la purificazione e la liberazione dello spirito, chiamato “thetan”, che avviene eliminando le distorsioni mentali, i ricordi traumatici (engram) e le condotte più aberranti, come la tossicodipendenza o la criminalità.

A causarli sarebbero soprattutto gli “engram”, i ricordi traumatici o negativi registrati in un momento di incoscienza dalla nostra “mente reattiva”. Scientology si offre di eliminarli. Per farlo bisogna sottoporsi a sedute di “auditing”, una delle pratiche religiose fondamentali per gli scientologist.

Attraverso l’auditing e lo studio di costosi libri, corsi e materiali didattici, il fedele avanza così lungo il “ponte verso la libertà”, il percorso sacro che lo porterà a liberarsi dalla mente reattiva e a raggiungere lo stato di “clear” (pulito). Una volta pulito lo scientologist può superare anche gli otto livelli per diventare OT (Thetan Operante), una specie di supereroe “in grado di occuparsi delle cose senza il bisogno di utilizzare dei mezzi fisici”. Secondo alcuni ex scientologist, l’intero percorso può arrivare a costare centinaia di migliaia di euro e gravi stress fisici e psicologici.

La telecamera nascosta

Ogni puntata dell’inchiesta sarà composta da una parte video, dove vedrete ciò che Gabriele D'Angelo ha filmato con una telecamera nascosta, e da un articolo che spiega il contesto, con ulteriori informazioni e notizie. Nella prima puntata, che troverete online da domani mattina su RomaToday Dossier, scopriremo come il movimento di Ron Hubbard recluta nuovi scientologist. Nella seconda puntata, vedremo cosa si impara e dove conduce il “ponte verso la libertà”. Nella terza puntata, entreremo e racconteremo cosa c’è nei centri “Narconon” e come funziona la lotta alla droga secondo Scientology. Nella quarta e ultima puntata, infine, riveleremo quanto costa diventare “clear”. E quanti soldi (tanti) girano attorno a Scientology Roma.

Continua a leggere su Today.it...