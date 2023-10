Tagli alle pensioni, medici verso lo sciopero

I medici italiani sono sul piede di guerra, dopo la conferma dei tagli sulle pensioni, inseriti nella manovra finanziaria 2024. "Gli articoli della manovra presentata alle Camere, relativi al taglio delle pensioni dei medici e al capitolo sanità, sono immutati rispetto alle bozze circolate sulla stampa negli ultimi giorni" fanno sapere le maggiori associazioni sindacali di categoria. Per questo è stato proclamato lo stato di agitazione e verrà indetta "una giornata di sciopero nella prima data utile".

A finire nel mirino dei medici italiani c'è l'articolo 33 della legge di bilancio che ha ricalcolato le pensioni di vari dipendenti pubblici fra i quali: insegnanti delle scuole elementari, dipendenti degli enti pubblici, medici ospedalieri, ufficiali giudiziari. A essere colpiti sono tutti quei professionisti che hanno cominciato a lavorare a metà degli anni '80 e che quindi hanno versato contributi pensionistici nel regime retributivo.

Oggi, a un medico che abbia lavorato solo un giorno prima del 1993, è garantita una pensione di almeno il 23% dell'ultima busta paga a cui si aggiungono poi i contributi versati nel corso della carriera. Per i dipendenti privati questo vantaggio è al momento residuale e si attesta appena sul 2%.

Parliamo di risorse quindi ingenti per i sindacati di categoria che hanno così annunciato presidi in tutti gli ospedali pubblici per illustrare i contenuti della manovra:"Parliamo di un taglio dell'assegno pensionistico di almeno 50mila persone, che può arrivare fino ai 26.347 euro per ogni anno di pensione, per tutta la vita" fanno sapere coralmente le maggiori sigle.

I sindacati inviteranno dunque gli iscritti "che hanno maturato i requisiti, e che subiranno una decurtazione maggiore della pensione, a presentare immediatamente la domanda di quiescenza, e di usufruire in questi ultimi giorni di lavoro di tutti i giorni di ferie accumulati nel corso degli anni di servizio".

"Se, con questa manovra, il Governo intende spingere ulteriormente i medici ad abbandonare il Servizio sanitario nazionale, daremo con piacere loro una mano" commentano Pierino Di Silverio, Segretario Anaoo Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed, le due maggiori sigle sindacali del settore.

"E quando i pazienti che si recheranno in ospedale troveranno ancora meno professionisti a curarli - proseguono in una nota i due sindacalisti - sapranno chi ritenere responsabile. Ma noi, dinanzi a questo ennesimo voltafaccia, non intendiamo restare in silenzio, e siamo costretti a iniziare un nuovo percorso sindacale meno disponibile a collaborare con le Istituzioni".

Secondo le associazioni dalla misura verrà colpito circa il 50% del personale attualmente in servizio con una perdita stimabile dal 5% al 25% dell'assegno pensionistico attuale da moltiplicare per gli anni di vita media. Molto più basse le stime del governo che prevede, per i medici, una perdita di 40 euro al mese oggi e una di 200 euro al mese fra 10 anni.

Nella nuova legge di bilancio ci sono altri dettagli decisamente passati in secondo piano ma non meno importanti. Eccoli qui in ordine nello speciale di Today.it sulla Manovra 2024.

Continua a leggere su Today.it...