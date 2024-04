Sciopero dei trasporti di giovedì 11 aprile: treni, bus e metro a rischio. Tutti gli orari

Giovedì 11 aprile treni, metro e bus a rischio per lo sciopero proclamato dai sindacati Cgil e Uil per tutti i settori privati. I motivi dell'agitazione sono stati riassunti così dal leader del Cgil Maurizio Landini: "Abbiamo deciso uno sciopero nazionale l'11 aprile con manifestazioni su tutti i territori, per dire basta morti sul lavoro, per dire basta evasione fiscale, basta condoni fiscali e superare la precarietà e mettere al centro i diritti delle persone che lavorano e superare la logica del subappalto a cascata".

Lo sciopero dei treni di giovedì 11 aprile

Lo sciopero durerà 4 ore e potrebbe provocare disagi in tutto il settore dei trasporti, dai treni al servizio tpl. Per quanto riguarda la rete ferroviaria sarà coinvolto il personale del Gruppo Fs Italiane e Italo e l'agitazione durerà dalle 9 alle 13. Eav, l'azienda che gestisce la linea Circumvesuviana, conferma che dalle 9 alle 13 i treni non saranno garantiti e "l'effettuazione delle corse" sarà "subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

Il trasporto marittimo si fermerà invece nelle prime 4 ore del turno mentre Anas nelle ultime 4 ore del turno. Proprio Anas comunica che per tutta la durata dello sciopero garantirà comunque le "prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale".

Sciopero del trasporto pubblico: gli orari nelle grandi città

Anche lo sciopero del trasporto pubblico locale durerà 4 ore con modalità che varieranno da città a città. A Roma i lavoratori Atac incroceranno le braccia dalle 20 alle 24. In questa fascia oraria dunque bus, tram e metro potrebbe subire ritardi o cancellazioni. A rischio anche il servizio Roma-Lido, Roma-Nord dalle 13 alle 17 e gli autobus extra urbani Cotral.

Per quanto riguarda Milano gli orari dello sciopero devono ancora essere comunicati da Atm. A Torino l'agitazione durerà invece dalle 18 alle 22, mentre i centri di servizi al cliente potrebbero essere chiusi dalle 15 alle 19. Gtt comunica che "sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero". A Napoli l'Anm (azienda napoletana mobilità) fa sapere che i tram, bus, filobus potrebbero fermarsi dalle 9 alle 13 con le ultime partenze che verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno "circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero".