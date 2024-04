Sciopero mezzi pubblici giovedì 11 aprile 2024: tutti gli orari, città per città

Giovedì caldo per i lavoratori di tutta Italia coinvolti nello sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil per la giornata di domani, 11 aprile. La protesta arriva dopo l'ennesima tragedia sul lavoro, quella della centrale elettrica di Suviana. Non a caso, l'azione sarà più incisiva in Emilia Romagna, dove lo sciopero sarà di 8 ore in tutti i settori, pubblici e privati.

Tre gli obiettivi e le ragioni della protesta rivendicati dai sindacati: zero morti sul lavoro; una giusta riforma fiscale; un nuovo modello sociale di fare impresa.

Nelle altre città - pur con modalità diverse - lo scioperò durerà 4 ore per tutti i settori privati e 8 ore per il settore edilizio. A rischio dunque trasporti - ad esclusione del trasporto aereo - e i servizi postali, dove i lavoratori incroceranno le braccia per 4 ore all'inizio di ogni turno lavorativo: "Negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale potrebbe non essere pienamente garantito il servizio", fa sapere Poste Italiane.

Per il trasporto ferroviario lo stop è dalle 9 alle 13; stessa fascia per il trasporto merci su rotaia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale gli orari dell'astensione variano invece da città a città.

Roma

A Roma a rischio metro, bus e Cotral: Atac ha annunciato che lo sciopero riguarderà l'intera rete Roma Tpl e le linee bus dalle dalle 20 alle 24. Durante la mobilitazione non è garantita la funzionalità di ascensori e scale mobili nella stazioni della metro le quali, tra l’altro, potrebbero restare chiuse. Stessa fascia oraria (20-24) per la rete Autoservizi Troiani/Sap, mentre per il servizio Cotral extraurbano l'interruzione del servizio sarà dalle 13 alle 17.

A Milano sciopero a metà

A Milano si fermerà il trasporto su rotaie di Trenord, mentre la rete metropolitana di Atm sarà regolarmente in funzione. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha infatti precettato i lavoratori dell'Atm ma non quelli del servizio ferroviario regionale.

I motivi della precettazione riguardano due importanti eventi previsti nel capoluogo lombardo: il vertice in programma con la presenza dei ministri dei Trasporti del G7 e la partita dei quarti di finale di Europa League Milan-Roma che si terrà a San Siro e alla quale sono previsti più di 70mila spettatori. La precettazione è stata necessaria "per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in concomitanza" con questi due eventi "di particolare complessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica", ha spiegato la prefettura.

Torino, Napoli e Bologna

A Torino e a Firenze il trasporto pubblico locale si fermerà dalle 18 alle 22; a Napoli lo stop sarà concentrato nella prima parte della giornata, dalle 9 alle 13; garantendo però il trasporto ferroviario. A Bari stop dalle 19:30 alle 23:30; a Genova dalle 13 alle 17; a Bologna dalle 13 alle 16:30.

Fermi anche i lavoratori del servizio portuale e i taxi per 4 ore, all'interno di un turno di servizio. Servizio regolare invece per il trasporto aereo.

Trenitalia e Italo

Circoleranno regolarmente pur con "possibili limitazioni o cancellazioni per i treni regionali", le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Lo comunica il gruppo Fs in una nota, precisando che i possibili disagi non riguarderanno la regione Campania, dove lo sciopero dei trasporti su rotaie è previsto per il 12 aprile. "Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi". Si consiglia dunque di verificare lo stato del servizio attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, così come al numero verde gratuito 800 89 20 21 e presso uffici e biglietterie.

Situazione simile per Italo, che ha pubblicato una lista dei treni garantiti, consultabile qui.