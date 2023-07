Sciopero aerei 15 luglio 2023 orari: l'elenco dei voli garantiti e cancellati

Il ministro dei trasporti Salvini non sembra orientato a una nuova precettazione per domani, 15 luglio, nonostante si rischi un sabato nero per via dei numerosi scioperi negli aeroporti. Ieri è stata molto alta l'adesione all’agitazione dei treni. Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani, sabato 15 luglio, incrocerà le braccia dalle 10 alle 18.

Si dà ormai per scontato che lo sciopero che avrà pesanti ripercussioni sui passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima degli esperti di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani potrebbero subire un disservizio.

Come da regolamento, l'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ha diffuso l' elenco dei voli garantiti , che riguardano i movimenti aerei da e per l'Italia. Le compagnie aeree da giorni hanno iniziato a cancellare i voli coinvolti nello sciopero. I vettori dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

La compagnia Ita Airways, a causa dello sciopero "si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali", fa sapere sul proprio sito. Ma spiega di aver “attivato un piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e “il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata”.

Non c'è però solo lo sciopero del personale aeroportuale sabato: vanno messe in conto anche le agitazioni dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, dalle 12 alle 16 e dei piloti e assistenti di volo di Vueling dalle 10 alle 18. Insomma, sarà un sabato "a terra".

Voli garantiti sciopero 15 luglio 2023

Come sempre Enac ha comunicato l’elenco delle tratte che saranno garantite insieme ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Oltre a tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero, saranno regolarmente assistiti tutti i seguenti voli:

Dat 1821 Palermo (Licj) - Pantelleria (Licg)

Dat 1900 Pantelleria (Licg) - Catania (Licc)

Dat 1901 Catania (Licc) - Pantelleria (Licg)

Eju 4115 Napoli (Lirn) - Olbia (Lieo)

Eju 4116 Olbia (Lieo) - Napoli (Lirn)

Eju 4061 Venezia (Lipz) - Olbia (Lieo)

Eju 4062 Olbia (Lieo) - Venezia (Lipz)

Voe1662 Verona (Lipx) - Olbia (Lieo)

Voe1214 Venezia (Lipz) - - Olbia (Lieo)

Voe1533 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Voe1436 Napoli (Lirn) - Lampedusa (Licd)

Voe1802 Verona (Lipx) - Lampedusa (Licd)

Voe1722 Milano Linate (Liml) - Lampedusa (Licd)

Voe1217 Lampedusa (Licd) - Venezia (Lipz)

Voe1240 Venezia (Lipz) - Pantelleria (Licg)

Voe1673 Pantelleria (Licg) - Napoli (Lirn)

Voe1843 Pantelleria (Licg) - Verona (Lipx)

Lav 2487 Bologna (Lipe) - Lampedusa (Licd)

Lav 2442 Lampedusa (Licd) - Verona (Lipx)

Lav 2403 Bergamo (Lime) - Lampedusa (Licd)

Lav 3149 Bergamo (Lime) - Olbia (Lieo)

Lav 3150 Olbia (Lieo) - bergamo (Lime)

Lav 2488 Lampedusa (Licd) - Bologna (Lipe)

Vlg 6864 Firenze (Lirq) - Catania (Licc)

Vlg 6865 Catania (Licc) - Firenze (Lirq)

Vlg 6164 Barcellona (Lebl) - Cagliari (Liee)

Vlg 6165 Cagliari (Liee) - Barcellona (Lebl)

Ryr 4915 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Ryr 9413 Napoli (Lirn) - Trapani (Lict)

Ryr 4561 Milano Malpensa (limc) - Cagliari (liee)

Ryr 4654 Napoli (lirn) - Cagliari (liee)

Ryr 9414 Trapani (lict) - Napoli (lirn)

Ryr 1660 Napoli (lirn) - Alghero (liea)

Ryr 1661 Alghero (liea) - Napoli (lirn)

Nos 6634 Verona (lipx) - Olbia (Lieo)

Nos 6347 Olbia (Lieo) - Bologna (lipe)

App 441 Parma (limp) - Olbia (Lieo)

App 442 Olbia (Lieo) - Parma (limp)

Sld 303 Firenze (lirq) - Elba (lirj)

Sld 304 Elba (lirj) - Firenze (lirq)

Sul fronte dei voli intercontinentali, oltre a tutti quelli in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, saranno assistiti, per il Medio Oriente:

Msr 704 Malpensa (Limc) - Cairo (Heca)

Uae 206 Malpensa (Limc) - Dubai (Omdb)

Qtr 128 Malpensa (Limc) - Doha Hamad (Othh)

Kac 164 Malpensa (Limc) - Kuwait (Okkk)

Eth 713 Malpensa (Limc) - Fiumicino (Lirf) - Addis Abeba (Haab)

Ity 896 Fiumicino (Lirf) - Cairo (Heca)

Eju 3937 Malpensa (Limc) - Tel Aviv (Llbg)

Rja 102 Fiumicino (Lirf) - Queen Alia (Ojai)

Etd 86 Fiumicino (Lirf) - Abu Dhabi (Omaa)

Ely 288 Malpensa (Limc) - Tel Aviv (Llbg)

Lav 3511 Malpensa (Limc) -Marsalam (Hema)

Fdb 1682 Napoli (Lirn) -Dubai (Omdb)

Gfa 026 Malpensa (Limc) - Bahrain (Obbi)

Sva 210 Malpensa (Limc) - Jeddah (Oejn)

Mea 236 Malpensa (Limc) - Beirut (Olba)

Isr 356 Verona (Lipx) - Tel Aviv (Llbg)

Ahy 036 Malpensa (Limc) - Baku (Ubbb)

Ryr 3154 Bergamo (Lime) - Amman (Ojai)

Aby 711 Bergamo (Lime) - Sharjah (Omsj)

Per il Nord America:

Uae 205 Malpensa (Limc) - New York (Kjfk)

Ity 604 Malpensa (Limc) - New York (Kjfk)

Tsc 2309 Fiumicino (Lirf) - Toronto (Cyyz)

Ual 0415 Malpensa (Limc) - Chicago (Kord)

Dal 289 Venezia (Lipz) - New York (Kjfk)

Aal 721 Fiumicino (Lirf) - Charlotte (Kclt)

Aca 893 Fiumicino (Lirf) - Montrel (Cyul)

Wja 033 Fiumicino (Lirf) - Calgary (Cyyc)

Per il Sud America:

Tam 8073 Malpensa (Limc) - Guarulhos (Sbgr)

Per il Sud Est Asiatico:

Sia 355 Malpensa (Limc) - Singapore (Wsss)

Cpa 234 Malpensa (Limc) - Hong Kong (Vhhh)

Cca 950 Malpensa (Limc) - Beijing (Zbaa)

Ity 770 Fiumicino (Lirf) - New Delhi (Vipd)

Per Giappone e Corea:

Aar 562 Fiumicino (Lirf) - Incheon (Rksi)

Kal 932 Fiumicino (Lirf) - Incheon (Rksi)

Ity 792 Fiumicino (Lirf) - Tokyo Haneda (Rjtt)

Per Centro America e Area Caraibica:

Nos 630 Malpensa (Limc) - La Romana (Mdlr)

Per l’Africa:

Nos 6986 Bologna (Lipe) - Marsa Alam (Hema)

Lav 5711 Bergamo (Lime) - Capo Verde (Gvac)

Tra i voli charter:

Ity 8920 Fiumicino (Lirf) - Hamburg (Eddh)

Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 22 luglio 2023, chiamando il numero verde dall'Italia 800 93 60 90 | dall'estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.