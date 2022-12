Venerdì è ancora sciopero generale: il 16 dicembre a rischio anche i treni

Per la giornata del 16 dicembre 2022 è in programma uno sciopero generale di quattro ore indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil per protestare contro la legge di bilancio approvata dal governo e definita dai sindacati "iniqua socialmente, penalizzante per il mondo del lavoratore dipendente e mortificante per i precari in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale".

Pertanto venerdì saranno a rischio le prestazioni e i servizi in tutti i settori lavorativi, inclusi trasporti e scuola. Una protesta che arriverà al termine di una settimana particolarmente calda sul fronte delle vertenze sindacali. Domani martedì 13 dicembre disagi per chi vola per lo sciopero che coinvolgerà Enav e il personale di EasyJet. Braccia incrociate anche per i benzinai nelle aree di servizio autostradali, in sciopero fino alle 22 del 16 dicembre contro il decreto interministeriale destinato alla ristrutturazione delle aree di sosta in autostrada. Il 15 dicembre toccherà poi alla sanità in protesta contro il "definanziamento ulteriore della sanità pubblica". Ecco infine lo sciopero generale del 16 dicembre con modalità che variano da Regione a Regione.

Lo sciopero coinvolgerà anche i treni con possibili disservisi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e Regionali mentre resta regolare la circolazione delle Frecce.

Per gli utenti del servizio pubblico nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari previsti. A Roma bus, tram e metro di Atac si fermeranno però in orario serale, dalle 20 alla mezzanotte. A Milano l'Atm ha informato che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22.

La mappa delle mobilitazioni

La prima regione a mobilitarsi sarà la Calabria con lo sciopero e la manifestazione in programma per lunedì 12 dicembre. Il giorno seguente, martedì 13 dicembre, sarà la volta della Sicilia e dell’Umbria. A Perugia, in piazza Italia, alle ore 11, interverrà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. La Puglia sciopererà giovedì 14 dicembre, la manifestazione regionale che si terrà a Bari, in piazza Federico II di Svevia, alle ore 11.30, sarà conclusa da Maurizio Landini. Lo stesso giorno mobilitazioni anche in Trentino, Valle d’Aosta e Veneto. Giovedì 15 dicembre incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori di Marche, Abruzzo e Piemonte. Venerdì 16 dicembre scenderanno in piazza, contestualmente agli scioperi, tutte le altre regioni: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10.