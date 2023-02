Sciopero dei mezzi pubblici: gli orari città per città

Problemi per chi si muove con i mezzi pubblici e per i tanti che saranno costretti a prendere la propria automobile domani venerdì 17 febbraio giorno dello sciopero di bus, tram e metropolitane. Un giorno "nero" in diverse città italiane per la manifestazione annunciata dall'unione sindacale di base lavoro privato che indetto una mobilitazione "per rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri".

Lo sciopero avrà orari diversi da città a città.