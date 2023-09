Sciopero 18 settembre 2023 mezzi pubblici: orari e cose da sapere città per città

Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, da Bologna a Venezia e in tutte le principali città italiane sarà un lunedì di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il 18 settembre 2023 c'è sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale. Mobilitazione che, almeno sulla carta, rischia di paralizzare le città italiane per l'intera giornata. E di farlo nel primo vero lunedì di riapertura completa delle scuole.

Lo sciopero di lunedì 18 settembre

L'agitazione è stata indetta dalle sigle Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail, che si è però detta disponibile a ritirare lo sciopero in caso di convocazione del ministero (c'è, dunque, ancora margine di trattativa). I dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale potrebbero incrociare le braccia per tutte le 24 ore di lunedì 18.

Come informano dal Sindacato generale di base (Sgb) le motivazioni dello sciopero sono molteplici: in primis, rivendicano "un aumento salariale di 300 euro". E poi: "La riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario; la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro" e "un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del Trasporto pubblico e per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto". È tempo "di dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo: un impoverimento della classe lavoratrice; una continua erosione dei diritti e delle conquiste. I salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori - spiegano da Sgb -. I lavoratori dei trasporti sono chiamati a prendere posizione contro chi specula sulla vita lavorativa degli autoferrotranvieri, con il solo intento di dare sempre più spazio agli amici delle aziende private. A partire dai trasporti e per ridare slancio a un paese e alle famiglie in difficoltà, è indispensabile dare dignità al mondo del lavoro migliorando: i salari, le condizioni di lavoro, la qualità della vita e quella del tempo libero da dedicare alla famiglia".

Sciopero Roma 18 settembre 2023

A Roma trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base: SGB, ADL, Cobas Cub e Confail Faisa. L'agitazione interesserà la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio, garantendo le fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio.

Sciopero Milano 18 settembre 2023

A Milano saranno a rischio tutti i mezzi Atm: dunque gli autobus, i tram e i treni delle cinque linee metropolitane. È verosimile che saranno previste delle fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio, finestre orarie in cui la circolazione dei mezzi è assicurata. Tra le richieste dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero anche un aumento salariale di 300 euro.

Sciopero Torino 18 settembre 2023

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela a Torino e provincia. Gtt assicura il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio ferroviario sfm1 - Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero Venezia 18 settembre 2023

A Venezia potrebbe aderire il personale delle società di Actv, Vela e Avm. L'iniziativa potrà quindi interessare i servizi di trasporto pubblico di navigazione, autobus, tram e people mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (autorimessa di piazzale Roma, Sant’Andrea, Candiani e Costa). Nel trasporto pubblico saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Sciopero Bologna 18 settembre 2023

A Bologna per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 18 settembre.

Continua a leggere su Today.it...