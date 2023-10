Sciopero venerdì 20 ottobre 2023: mezzi pubblici, treni e aerei a rischio

Possibili disagi, al momento non quantificabili, per chi si sposta con i mezzi pubblici. Venerdì 20 ottobre uno sciopero generale dei settori pubblico e privato è stato proclamato da: Adl, Cub, Sgb, Si Cobas e con l'adesione di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. I sindacati autonomi chiedono il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari.

Sul sito web della commissione garanzia sciopero si specifica che l'astensione dal lavoro è prevista in particolare dalle ore 00.01 alle ore 23.59 compreso il primo turno montante per i turnisti, per le autostrade dalle ore 22.00 del 19/10 alle ore 22.00 del 20/10, per le ferrovie dalle ore 21.00 del 19/10 alle ore 21.00 del 20/10, per i vigili del fuoco dalle 08 alle 14.

Sciopero Roma 20 ottobre 2023

A Romna lo sciopero inevitabilmente coinvolge Atac, e interessa le fasce 8.30-17 e dalle 20 sino a fine servizio. A rischio dunque autobus, metro e tram, anche se le corse saranno garantire da inizio servizio sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere in servizio 30 minuti prima dell’inizio delle fasce orarie di garanzia e della conclusione dello sciopero, e le corse iniziate prima dell’inizio della protesta dovranno essere portate a termine. Per il personale di guida dei tram, il periodo di tempo oscilla tra i 30 e i 50 minuti prima, per la metro invece dipende dalla linea: su metro A, il personale di macchina dovrà essere presente in servizio dai 30 ai 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce di garanzia, su metro B e B1 da 30 a 120 minuti prima, su Metro C da 30 a 45 minuti.

Sciopero Milano 20 ottobre 2023

A Milano potrebbe fermarsi il personale delle aziende dei trasporti locali, quindi Atm ma anche Trenord. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti.

Giovedì 19 ottobre, informa Trenord, "viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie:

a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Sciopero treni e aerei venerdì 20 ottobre 2023

I treni subiranno dunque variazioni, ritardi e cancellazioni per lo sciopero, cui aderisce personale del gruppo Fs Italiane, Trenord e Italo. La protesta inizia alle 21 di giovedì 19 ottobre e termina 24 ore dopo, alle 21 di venerdì 20 ottobre. I treni coinvolti sono quelli in servizio su alta velocità, quelli a lunga percorrenza e i regionali. In questo quadro, Ferrovie dello Stato ha reso noto che "lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".

Lo sciopero nazionale coinvolte anche il comparto volo, per una protesta che anche in questo caso durerà ventiquattro ore, dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì 20 ottobre. Dovrebbero essere garantite le fasce orarie previste per legge, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Enac non ha ancora comunicato l’elenco dei voli aerei garantiti, lo farà nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.

