Sciopero mezzi pubblici venerdì 25 febbraio: tram, bus e metro a rischio. Tutti gli orari città per città

Sarà un venerdì di passione sul fronte mezzi pubblici: c'è sciopero del trasporto pubblico locale (tpl). Domani sarà una giornata complicata per gli utenti dei mezzi pubblici. I sindacati di categoria hanno infatti confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di bus, tram, metropolitane e treni regionali. Motivo della protesta: "Il rifiuto - spiegano i sindacati - delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri".

Sciopero mezzi pubblici venerdì 25 febbraio

Lo sciopero si svolgerà come sempre nel rispetto delle fasce di garanzia e sarà articolato secondo modalità locali. Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, "la vertenza per il rinnovo ha bisogno come luogo di confronto, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, di una sede istituzionale. Inoltre è necessario che le Istituzioni interessate, a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl".

Lo sciopero è della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le organizzazioni sindacali S.l.m. Fast Confsal e Confail Faisa hanno invece indetto ad uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8.30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. I disagi interesseranno tutte le principali città ma lo sciopero non riguarderà i lavoratori Trenitalia e il trasporto aereo.

Sciopero Napoli 25 febbraio 2022

A Napoli lo sciopero riguarderà le linee di superficie, la metro Linea 1 e le funicolari. Per le linee di superfice (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Sciopero Milano 25 febbraio 2022

Atm ha comunicato che a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie (bus e tram) sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio. Anche Trenord ha annunciato possibili disagi: durante l’agitazione sindacale, per i treni saranno garantite le fasce orarie dalle 6 e le 9 e dalle 18 alle 21

Sciopero Roma 25 febbraio 2022

A Roma servizio garantito esclusivamente nelle fasce di legge, dalle 5:30 alle 8.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00. Lo sciopero interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord e anche le linee date in subaffidamento ad altri operatori) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. A rischio, nelle stesse ore, anche i bus regionali della Cotral. Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 febbraio non saranno garantite le linee notturne “N".

Sciopero Genova 25 febbraio 2022

Lo sciopero riguarda i lavoratori di Amt Servizio Urbano che si asterranno dal lavoro da inizio servizio alle 5.30, dalle 9.30 alle 17.00 e dalle 21.00 a fine servizio. Disagi anche sulla Ferrovia Genova-Casella da inizio servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Per l'Atm provinciale lo sciopero opererà da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Il personale addetto alla biglietteria sarà in sciopero dalle 9.00 alle 16.30

Sciopero Torino 25 febbraio 2022

A Torino sarà garantito il servizio urbano e suburbano e della metropolitana dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Nelle autolinee extraurbane, sfmA Venaria-Aeroporto-Ceres saranno garantiti i mezzi da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30, su sfm1 Rivarolo-Chieri dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Dalle 15:00 alle 18:00 sono a rischio le corse della linea SF2 Venaria-Torino. È assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Sciopero Bologna 25 febbraio 2022

Lo sciopero del 25 riguarderà i servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Lo sciopero di 4 ore indetto dal sindacato SLM FAST CONFSAL si svolgerà dalle 11.00 alle 15.00. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solo le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Sciopero Firenze 25 febbraio 2022

A Firenze lo sciopero riguarderà la Tramvia dall’inizio del servizio fino alle ore 6.30; dalle 9.30 alle 17; dalle 20 fino al termine del servizio. Trasporto garantito nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30. dalle 17 alle 20