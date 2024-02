Sciopero aerei 9 febbraio: compagnie coinvolte, orari e voli garantiti

Il ministero dei Trasporti ha confermato lo sciopero del settore aereo per la giornata di venerdì 9 febbraio. Ad aderire saranno i lavoratori degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, sospendendo l’attività per 24 ore, dalle 00:00 alle 23.59 della giornata di venerdì.

La protesta è stata proclamata dai sindacati Uiltrasporti, Unione sindacale di base, Confederazione unitaria di base e Federazione lavoratori autonomi italiani. Le ragioni dello sciopero ruotano attorno alla richiesta di migliori condizioni contrattuali: aumenti dello stipendio, bonus una tantum di 500 euro, riconoscimento degli scatti di anzianità, incentivi produttività e altri benefici come i buoni pasto.

Le compagnie coinvolte

Ita Airways, principale compagnia italiana, ha fatto sapere che "a seguito della proclamazione dello sciopero nazionale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e dello sciopero locale del personale delle società del settore Handling di Milano [...] potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli". La compagnia - annuncia - "si è vista costretta a cancellare 48 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli intercontinentali".

Anche Ryanair ha fatto sapere che ha dovuto riprogrammare molti degli itinerari previsti per il 9 febbraio, ma non ha ancora fornito la lista dei voli sospesi. I viaggiatori coinvolti da modifiche o cancellazioni - spiega Ryanair - verranno contattati direttamente via email e informati delle alternative a loro fornite. Si consiglia quindi di monitorare sul sito e sui propri contatti forniti alla compagnia lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Per quanto riguarda le altre compagnie low cost operanti a Milano Malpensa e Linate (EasyJet, Wizz Air, Volotea, Vueling) non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. È probabile quindi che le relative comunicazioni saranno direttamente inviate ai passeggeri interessati.

Oltre alle compagnie citate, aderiranno allo sciopero i lavoratori delle seguenti società:

AGS Handling aeroporto di Milano Malpensa;

Airport Handling aeroporti di Milano Linate e Malpensa;

Aviapartner Handling aeroporti di Milano Linate e Malpensa;

MLE-BCube aeroporti di Milano Linate e Malpensa;

Swissport Italia aeroporto di Milano Linate;

Italpol vigilanza presso aeroporto di Milano Linate

Orari e voli garantiti

Come informa l'Enac, (Ente nazionale per l'aviazione civile) lo stop è durerà dalle ore 00:01 alle 24:00 della giornata di venerdì, ma sono comunque previste due fasce orarie di garanzia: dalle ore 7 alle ore 10 e dalle 18 alle 21. In questi orari di tutela i voli devono essere comunque effettuati.

L'Ente mette poi a disposizione la lista completa dei voli garantiti, consultabile qui.