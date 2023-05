Rinviato a giugno lo sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero del trasporto aereo previsto per venerdì 19 maggio è stato rinviato a giugno. A darne notizia è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso di un question time al Senato. "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti" ha detto il vicepremier informando l'aula del rinvio. Salvini ha aggiunto che quello dei sindacati "è un bel senso di unità del paese" in un momento delicato per gli abitanti delle zone colpite dall'alluvione. Cgil Cisl, Uil e Ugl, ha detto il ministro e leader della Lega, "dopo la nostra richiesta, e vista situazione di emergenza, hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto previsto per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza".

Poco prima la presidente dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini, aveva fatto sapere che dalle astensioni era stata esclusa l'Emilia Romagna. Ma a sentire il ministro l'agitazione sarebbe stata sospesa su tutto il territorio nazionale. Secondo le agenzie lo sciopero è stato rinviato al 4 giugno.