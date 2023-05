Scioperano i controllori di volo, cancellazioni e partenze a rischio

Si annuncia un'altra giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Domani, mercoledì 3 maggio, sono previsti tre scioperi: l'agitazione riguarda i lavoratori della compagnia spagnola Vueling, il personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto i controllori di volo Enav a Roma. Per tutti, braccia incrociate dalle 13 alle 17.

Pesanti le ripercussioni soprattutto per l'agitazione dei controllori di volo. Solo Ita Airways ha cancellato 47 voli nazionali. La compagnia ha precisato di avere attivato "un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio".

Ita invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 3 maggio "a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito internet, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90, dall’estero +39 06 8596 0020. Oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 3 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 10 maggio 2023.

Sciopero dei controllori di volo del 3 maggio 2023 - I voli Ita cancellati

Di seguito l'elenco dei voli Ita del 3 maggio 2023 cancellati (fonte sito web Ita airways)

AZ 1156 REGGIO CALABRIA - ROMA FIUMICINO;

AZ 1157 ROMA FIUMICINO - REGGIO CALABRIA;

AZ 1174 LAMEZIA TERME - MILANO LINATE;

AZ 1179 MILANO LINATE - LAMEZIA TERME;

AZ 1196 REGGIO CALABRIA - MILANO LINATE;

AZ 1197 MILANO LINATE - REGGIO CALABRIA;

AZ 1269 ROMA - FIUMICINO NAPOLI;

AZ 1270 NAPOLI- ROMA FIUMICINO;

AZ 1287 MILANO LINATE - NAPOLI;

AZ 1288 NAPOLI - MILANO LINATE;

AZ 1289 MILANO LINATE - NAPOLI;

AZ 1294 NAPOLI - MILANO LINATE;

AZ 1296 NAPOLI - MILANO LINATE;

AZ 1318 BOLOGNA - ROMA FIUMICINO;

AZ 1319 ROMA FIUMICINO - BOLOGNA;

AZ 1360 TRIESTE ROMA FIUMICINO;

AZ 1365 ROMA FIUMICINO- TRIESTE;

AZ 1386 GENOVA - ROMA FIUMICINO;

AZ 1395 ROMA FIUMICINO - GENOVA;

AZ 1417 ROMA FIUMICINO - TORINO,

AZ 1428 TORINO - ROMA FIUMICINO;

AZ 1462 VENEZIA - ROMA FIUMICINO;

AZ 1475 ROMA FIUMICINO - VENEZIA;

AZ 1530 MILANO LINATE - CAGLIARI;

AZ 1561 CAGLIARI - MILANO LINATE;

AZ 1613 ROMA FIUMICINO - BARI;

AZ 1616 BARI - ROMA FIUMICINO;

AZ 1675 ROMA FIUMICINO - FIRENZE;

AZ 1678 FIRENZE - ROMA FIUMICINO;

AZ 1704 CATANIA - MILANO LINATE;

AZ 1716 CATANIA - MILANO LINATE;

AZ 1721 MILANO LINATE - CATANIA;

AZ 1723 MILANO LINATE - CATANIA;

AZ 1726 CATANIA - ROMA FIUMICINO;

AZ 1745 ROMA FIUMICINO - CATANIA;

AZ 1760 PALERMO - MILANO LINATE;

AZ 1764 PALERMO - MILANO LINATE;

AZ 1765 MILANO LINATE - PALERMO;

AZ 1766 PALERMO - ROMA FIUMICINO;

AZ 1775 MILANO LINATE - PALERMO;

AZ 1781 ROMA FIUMICINO - PALERMO;

AZ 1792 PALERMO - ROMA FIUMICINO;

AZ 2032 ROMA FIUMICINO - MILANO LINATE;

AZ 2044 ROMA FIUMICINO - MILANO LINATE;

AZ 2049 MILANO LINATE - ROMA FIUMICINO;

AZ 2059 MILANO LINATE - ROMA FIUMICINO;

AZ 2133 MILANO LINATE - ROMA FIUMICINO.

Sciopero del 3 maggio 2023 - i voli garantiti

Ci sono però dei voli garantiti. L'elenco completo è riportato sul sito dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile).

In aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso devono essere assicurati tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Sono garantiti anche i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Qui l'elenco:

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD);

DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC);

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC);

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME);

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ);

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE);

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN);

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG);

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD);

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC);

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ);

RYR 299 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC);

RYR 4874 TRAPANI (LICT) PISA (LIRP);

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF);

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX);

VOE 2186 LOURDES (LFBT) PALERMO (LICJ);

VOE 2187 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT).

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Si deve poi assicurare: