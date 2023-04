Scioperano (anche) magazzinieri e corrieri: consegne a rischio

Niente consegne e pacchi fermi nei depositi. Scioperano venerdì 21 aprile in tutta Italia per l'intero turno di lavoro tutti i dipendenti Sda Express Courier, inclusi quelli delle imprese affidatarie di appalti e contratti di trasporto e delle agenzie della filiera. Previsti anche presidi davanti agli uffici postali. A proclamare lo sciopero sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per l'indisponibilità di Sda, azienda del gruppo Poste Italiane e dell'associazione datoriale Fedit di sottoscrivere il primo accordo di filiera".

"Da due anni con l'accordo chiediamo - sottolineano le tre organizzazioni sindacali - l'internalizzazione graduale di tutti i processi produttivi della filiera affidati a facchini e driver, compresi, in particolare, quelli in affidamento alle agenzie nonché di proseguire nella definizione dell'accordo sindacale per l'inserimento nel capitolato di tutti gli appalti Sda del territorio nazionale, per poter dare nuovi e migliori trattamenti omogenei a tutti i lavoratori dell'intera filiera e contemporaneamente una qualificazione delle aziende appaltatrici insieme a una loro riduzione numerica. Serve inoltre un accordo sul premio di risultato che sia di riferimento per tutti i lavoratori della filiera degli appalti di almeno 1400 euro l'anno, il trattamento giornaliero della trasferta che garantisca per tutti lo stesso importo minimo così come un ticket restaurant di almeno 8 euro in tutta Italia".

"Sda invece - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - continua nella politica del dividere i lavoratori e nel non volere negoziare per unificare i trattamenti divisivi che esistono sul territorio nazionale".

Quella di Sda non è la sola agitazione che rischia di rendere quella di venerdì 21 una giornata nera. Il sindacato Cub ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale dell'handling aeroportuale con possibili disagi per chi deve viaggiare.