I medici italiani sciopereranno il prossimo 5 dicembre

Dopo la proclamazione dello "stato di agitazione", arriva la data dell'atteso sciopero dei medici italiani. Il prossimo martedì 5 dicembre i camici bianchi incroceranno le braccia per 24 ore per protestare contro le misure, presentate nella manovra 2024, che dovrebbero ridimensionare le pensioni di molti professionisti. Lo sciopero è stato proclamato da due fra le più grandi associazioni del settore, Anaao Assomed e Cimo. Alle due organizzazioni si è subito aggiunta l'Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn, che annuncia "forme di mobilitazione per modificare la legge di bilancio".

I medici iscritti a Cgil e Uil, intanto, parteciperanno alle proteste contro la manovra proclamate dalle due confederazioni dal 17 novembre. Sostegno ai sindacati arriva dalla vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone (M5s) che assicura: "noi saremo al loro fianco in questa battaglia".

Anaao e Cimo sottolineano il peso della misura di taglio dell'assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all'anno, "una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano - affermano in una nota le due sigle - le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento". Ma non solo, i sindacati spiegano di non avere più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell'atto medico e contestano i fondi aggiuntivi sbandierati dal governo per la sanità pubblica.

"I soldi aggiuntivi in manovra per la sanità servono solo per l'ordinaria amministrazione"

"Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato - dichiarano Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed - non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova. Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull'indennità di specificità medica e sanitaria, uno sblocco anche parziale del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, risorse adeguate per il rinnovo dei contratti. E invece scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l'intero comparto sanità, quindi briciole per tutti".

E chiede di modificare la legge di bilancio l'Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn che rappresenta 135mila camici bianchi e veterinari. La manovra, a giudizio dell'organizzazione, "riduce il valore del Fondo sanitario nazionale rispetto alle previsioni di andamento del Pil".

Infatti, i 3 miliardi di finanziamento aggiuntivo sono completamente assorbiti sia dalle risorse necessarie per il rinnovo dei contratti per il triennio 2022/2024, che pure sono sottofinanziati rispetto all'inflazione registrata nel triennio". Un provvedimento incostituzionale, osserva la nota siglata dai sindacati "con il quale il governo intende fare cassa con una patrimoniale che colpisce solo i dipendenti pubblici che da eroi sono oggi trasformati in bancomat". L'accusa è quella di favorire ulteriormente la fuga dal servizio pubblico e i cosiddetti "gettonisti". Insomma, a livello politico la sanità continua a rimanere un tema scottante, nonostante i proclami, anche per questo governo.

