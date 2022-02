Lo sciopero dei medici di base l'1 e 2 marzo

Studi medici chiusi il 1 e il 2 marzo a causa di uno sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali SMI e SIMET. La mobilitazione chiama a raccolta tutti i medici dell'area convenzionata a causa dei carichi di lavoro insostenibili e della mancanza di tutele. Organizzata una manifestazione a Roma il 2 marzo davanti al ministero della salute.

Sciopero dei medici di base

"Scioperiamo perché rivendichiamo, come tutti gli altri lavoratori, tutele concrete quali ferie, maternità, malattia; reclamiamo tutele certe in materie di sostegno ad handicap e sostituzioni per poter fruire del meritato riposo, nonché politiche serie sulle pari opportunità". Queste le motivazioni principali che spingono i medici di base allo sciopero, parlando di "carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, burocrazia aberrante e non ultimo il mancato indennizzo alle famiglie dei colleghi deceduti per Covid. Uno schiaffo, da parte dello Stato, soprattutto agli orfani di quei medici", si legge nella nota dell'Intersindacale medica.

Sindacati: "Le donne medico hanno pagato il prezzo più alto"

"Il malessere della categoria è palpabile - spiegano le organzzazioni sindacali - In questa pandemia, che ha travolto il mondo, sono le donne medico che hanno pagato il prezzo più alto. Il diritto al lavoro si deve coniugare al diritto alla vita familiare e personale. Vogliamo riappropriarci del nostro ruolo e della nostra dignità professionale per poter curare al meglio i pazienti che a noi si sono affidati - prosegue la nota di SMI e SIMET. Il Sindacato Medici Italiani e il Sindacato Italiano Medici del Territorio ha deciso di scioperare per dire basta alla "strisciante privatizzazione della medicina generale". Servono "più medici sul territorio: ad oggi nel nostro paese sono più di tre milioni i cittadini senza medico di famiglia. Le postazioni di guardia medica o vengono chiuse o accorpate per mancanza di personale. Le ambulanze del 118 sono senza medico a bordo. Vogliamo che i giovani medici siano attratti da questa professione, che oggi disertano al pari dei vecchi che si prepensionano. È ormai ineludibile l'istituzione di un corso di specializzazione in medicina generale".