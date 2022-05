Proclamato lo sciopero generale, venerdì 17 giugno a rischio stop mezzi pubblici, treni e aerei

Sciopero generale dei mezzi pubblici previsto per venerd 17 giugno 2022. Si fermeranno autobus, treni, traghetti e stop anche al trasporto aereo. Sarà l?effetto di un'agitazione nazionale proclamata da Al Cobas e Cub che coinvolgerà i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati.

Sciopero mezzi venerdì 17 giugno 2022

Vediamo nel dettaglio gli orari dello sciopero dei mezzi prevsito per il 17 giugno 2022:

Aerei dalle 00.01-23.59;

Ferrovie dalle ore 21.00 del 16/6 alle 21.00 del 17/6;

Trasporto pubblico locale (modalità territoriale);

Marittimo isole maggiori da 1 ora prima partenza;

isole minori dalle 00.01-24.00;

Autostrade dalle 22.00 del 16/6 alle 22.00 del 17/6.

Sul sito del Ministero per i trasporti si legge come lo sciopero sia intersettoriale e durerà ventiquattro ore, dalle ore 21 del 16 giugno fino alle 21 del 17 (giorno successivo), mentre per aerei e trasporto marittimo scatterà dalla mezzanotte del 17 alle 23,59 dello stesso giorno. Bisognerà aspettare per ulteriori dettagli, ma i disagi maggiori, come sempre in questi casi, si vedranno nella città più grandi. In primis Milano, che potrebbe restare senza i treni regionali di Trenord e senza metro, tram e autobus di Atm. I dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale potranno invece scioperare "24 ore con modalità territoriali" ancora da definire. In ogni caso saranno previste fasce di garanzia, finestre orarie in cui i mezzi saranno garantiti.