Sciopero dei mezzi pubblici del 16 dicembre 2021: orari e fasce di garanzia

Giovedì 16 dicembre mezzi pubblici a rischio per lo sciopero generale indetto dai sindacati Cgil e Uil in aperto dissenso contro le scelte economiche del governo. "La ragione per cui abbiamo proclamato lo sciopero è perché si è chiusa la partita" sulla manovra di bilancio, ha fatto sapere il segretario della Cgil Maurizio Landini, "e la maggioranza si è presentata con noi con una proposta che non ha modificato".

Si prevedono dunque forti disagi per lavoratori e pendolari che dovranno adeguare i propri orari alle fasce di garanzia. L'agitazione potrebbe avere l'effetto anche di rendere ancora più affollati bus, metro e treni: non certo una buona notizia ora che i contagi stanno rapidamente risalendo.

Sciopero dei mezzi pubblici del 16 dicembre 2021: gli orari città per città

Vediamo dunque cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di giovedì e quali sono gli orari dello sciopero nelle principali città italiane.

A Roma l'agitazione è programmata sull'intera rete Atac e RomaTpl e dunque coinvolgerà bus, filobus, tram e metropolitane. Lo sciopero è stato proclamato dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio. Va da sé dunque che le fasce di garanzia saranno due: la prima dall'inizio del servizio alle ore 8.30; la seconda dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

A Milano lo sciopero potrebbe coinvolgere le linee Atm dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a termine del servizio. A comunicarlo in una nota è la stessa Azienda trasporti milanesi.

A Napoli il servizio di superficie è garantito dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze sono fissate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Il servizio torna regolare 30 minuti dopo la fine dello sciopero (per funicolari e metro maggiori trovate gli orari qui).

A Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. A Firenze e Prato i bus urbani saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Treni a rischio giovedì 16 dicembre 2021

Lo sciopero coinvolgerà ovviamente anche il personale dei treni dalla mezzanotte alle 21 di giovedì 16 dicembre. Sul sito di Trenitalia è già disponibile un elenco dei treni nazionali garantiti, mentre per quanto riguarda i regionali "sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). Per quanto riguarda Italo gli orari dell'agitazione sono gli stessi (dalle ore 00.01 alle 21.00 di giovedì), ma non ci sono ancora notizia sulle fasce di garanzia (aggiornamenti a questo link).