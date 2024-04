Sciopero mezzi pubblici venerdì 26 aprile 2024: tutti gli orari, città per città

In arrivo un nuovo sciopero nazionale dei mezzi pubblici: l'astensione dal lavoro, prevista per la giornata di venerdì 26 aprile, è stata indetta dal sindacato di settore Faisa Confail "per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e disaffezione al mondo dei trasporti" ma anche per le "ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl; ccnl di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro".

Venerdì di disagi per chi si muove con i mezzi, dunque, proprio in concomitanza con il ponte del 25 aprile. Lo stop ai servizi avrà la durata di 4 ore, pur con modalità diverse nelle varie città.

Roma

Nella capitale saranno a rischio i collegamenti bus e metro di Atac, Roma Tpl e Cotral, incluse le linee ferroviarie Roma-Viterbo e Metromare. La fascia garantita andrà dall'inizio del servizio fino alle 8:30, dopodiché le corse saranno a rischio fino alle 12,30.

Atac fa inoltre sapere che "durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti e il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione".

A Roma lo sciopero del 26 aprile riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti.

Milano

A Milano lo sciopero interessa i lavoratori del gruppo Atm, per cui sarà a rischio l'intera rete di trasporto cittadina: bus, metro, tram e filobus potranno restare fermi dalle 8:45 alle 12:45.

Napoli

A Napoli lo stop interesserà tutte le linee Anm dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Possibili disagi anche per chi si sposta con i mezzi Eav, che coprono le linee suburbane Benevento-Napoli e l'ex Alifana (Napoli-Piedimonte Matese), che potrebbero restare ferme dalle 18 alle 22.

Bologna e Ferrara

A Bologna e Ferrara lo sciopero interesserà i bus di Tper, dalle ore 11.30 alle 15.30. Per quanto riguarda le città di Torino e Firenze, le rispettive aziende di trasporto pubblico locale (Gtt e Gest) non hanno ancora fornito dettagli sull'adesione allo sciopero diel 26 aprile, ma è probabile che l'agitazione sindacale avrà ripercussioni anche nei due capoluoghi.