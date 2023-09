Sciopero mezzi pubblici venerdì 29 settembre: sarà solo di 4 ore (Salvini firma la precettazione)

Lo sciopero ci sarà, ma in versione ridotta. In vista dello sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre, "il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione". "La mobilitazione, proclamata per 24 ore - si legge in una nota del ministero dei trasporti - sarà solo di 4 ore".

Sciopero trasporti 29 settembre

Da capire quali saranno dunque le conseguenze e gli orari della mobilitazione, città per città. Prima della precettazione, lo sciopero avrebbe previsto lo stop di 24 ore di bus e metro e del personale delle società che gestiscono i trasporti. Da capire quali saranno i nuovi orari in cui si rischiano disagi nelle principali città.

Roma

A Roma l'agitazione avrebbe dovuto interessare la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarebbe stato garantito esclusivamente durante le fasce di legge.

Milano

Per quanto riguarda le Linee ATM, a Milano, lo sciopero avrebbe dovuto avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino a termine servizio.

Torino

A Torino il servizio di trasporto pubblico sarebbe stato garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Per quel che riguarda il servizio extraurbano, da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Nelle prossime ore saranno rese note le nuove fasce orarie dello sciopero.

