Sciopero mezzi pubblici 31 maggio 2024: orari e cose da sapere

È stato confermato lo sciopero dei trasporti a Milano indetto per venerdì 31 maggio. Il personale Atm incrocerà le braccia per 24 ore mettendo così a rischio la normale circolazione di metro, bus e tram. Ad indire la protesta è il sindacato Al Cobas, con due rivendicazioni fondamentali: il miglioramento delle condizioni economiche dei dipendenti e più tutele nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Gli orari dello sciopero e cosa sapere

Lo sciopero, fa sapere il sindacato in una nota, "potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Come riportato da MilanoToday, i lavoratori delle varie aziende del gruppo Atm si asterranno dal lavoro con modalità diverse: gli agenti di stazione, i macchinisti delle metro, i tranvieri e gli autisti si fermeranno dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Ciò significa che dalle 8:45 e alle 18 i mezzi rientrano nei depositi dai capolinea e dai centri, avvisando gli utenti della limitazione della corsa. Tutti gli altri lavoratori Atm, dunque operai, impiegati, ausiliari della sosta e addetti ai parcheggi, sciopereranno invece per l'intero orario di lavoro di ogni turno.

Alla protesta di Atm a Milano si sommerà lo sciopero indetto dal personale di Sad e Trentino Trasporti. Per quanto riguarda Sad, il servizio non sarà garantito dalle ore 00:00 alle ore 23:59; mentre i treni di Trentino Trasporti potrebbero non circolare regolarmente tra le ore 11:00 e le 15:00.

A rischio variazione sono i treni di Sad delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e quelli di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa. Lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, si legge nella nota diffusa da Rfi (Rete ferroviaria italiana).