Sciopero mezzi pubblici oggi venerdì 11 novembre: tutti gli orari città per città

Sarà un ennesimo venerdì difficile per pendolari, studenti e viaggiatori che utilizzano i mezzi pubblici. Oggi 11 novembre c'è sciopero: è stato proclamato a livello nazionale dal sindacato USB Lavoro Privato "contro le privatizzazioni selvagge, la precarizzazione, i rinnovi contrattuali 'farsa', gli aumenti salariali irrisori e la crescente svendita dei diritti" nel settore del trasporto pubblico. L’agitazione sarà di 4 ore articolate territorialmente in maniera differente. Ogni città osserverà dunque un orario diverso per quel che riguarda lo sciopero odierno.

Sciopero mezzi pubblici oggi 11 novembre 2022: orari città per città

A Roma la protesta potrà impattare sul regolare svolgimento del trasporto pubblico locale dalle ore 8:30 alle ore 12:30, con l’aggravante che insieme allo sciopero nazionale di USB è prevista anche un’agitazione del personale ATAC indetto dalle sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Fna, sempre nello stesso orario. Considerando entrambe le serrate saranno possibili stop sulla rete ATAC (bus, tram, metro e ferrovia Termini-Centocelle), sulle linee bus della Roma TPL e sulla rete Cotral (bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare).