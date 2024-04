Sciopero dei mezzi pubblici oggi: gli orari e le cose da sapere

Quella di oggi, 26 aprile, si annuncia come una giornata difficile sul fronte del trasporto pubblico locale per via di uno sciopero di quattro ore indetto a livello nazionale in concomitanza col ponte del 25 aprile. Bus, metro e tram saranno a rischio con modalità diverse città per città creando non pochi disagi non solo ai lavoratori, ma anche alle migliaia di turisti che hanno approfittato della Liberazione per qualche giorno di vacanza.

Le motivazioni dello sciopero del 26 aprile

Lo sciopero è stato indetto da Faisa Confail, organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori del settore dei trasporti pubblici locali. "Questo sciopero è un grido di protesta contro le ingiustizie che affliggono le maestranze e la propria dignità - si legge in una nota ufficiale - Le ragioni principali che ci hanno spinto a proclamare lo sciopero sono legate a: stipendi bassi e inadeguati, sicurezza sul lavoro e anche orari e carichi di lavoro eccessivi". Il sindacato lamenta "l'allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al 'mondo' dei trasporti; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale; contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro".

Roma

Lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma sarà nella fascia 8.30-12.30 e riguarda l'intera rete Atac, c"compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap".

Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29; poi, il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle 8.30 alle 12.30

Milano

A Milano i lavoratori Atm hanno aderito all'agitazione e sono a rischio metro, bus e tram tra le 8.45 e le 12.45.

Napoli

A Napoli per lo sciopero del trasporto pubblico locale sono possibili disagi dalle 11 alle 15.

Per le funicolari l'ultima corsa del mattino garantita è alle 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 15.20. Impianto di Chiaia chiuso.

Per la metro Linea 1, ultima corsa del mattino garantita da Piscinola e da Garibaldi alle 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 15.50 e da Garibaldi alle 16.30.

Per tram, bus e filobus le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l'inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine.

Bologna e Ferrara

Bus a rischio nel ponte del 25 aprile anche in Emilia-Romagna. A Bologna e Ferrara, informa Tper, lo sciopero si svolgerà dalle 11.30 alle 15.30.

Per quanto riguarda le città di Torino, Firenze e Palermo, le rispettive aziende di trasporto pubblico locale non hanno fornito dettagli sull'adesione allo sciopero del 26 aprile.