Sciopero dei mezzi, arriva il venerdì nero dei trasporti

Arriva il primo sciopero dei mezzi pubblici del 2023. Si avvicina infatti un venerdì "nero" per il trasporto pubblico locale in diverse città italiane. Il sindacato Usb lavoro privato ha annunciato un'ampia mobilitazione a partire dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico per venerdì 17 febbraio 2023. Il 3 marzo è previsto anche presidio davanti al Ministero dei Trasporti "per rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri", si legge nel comunicato di Usb. Vediamo quali città sono coinvolte dallo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 17 febbraio quali sono le informazioni da conoscere.

Sciopero dei mezzi a Roma di venerdì 17 febbraio 2023

Giornata di sciopero del trasporto pubblico locale a Roma che coinvolge Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Venerdì 17 febbraio bus, tram e metro si fermeranno per 24 ore, a causa di una protesta indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, a cui si aggiunge quella di Fast Confsal, che ha però limitato lo sciopero a 4 ore.

La protesta è confermata anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e avrà una durata di 24 ore. Per lo sciopero di venerdì 17 febbraio Roma i mezzi si fermano dalle 8.30 alle 17 e dalle 20.00 a fine servizio.

Coinvolte nello sciopero anche le ferrovie ex concesse, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo, come confermato da Astral, con le stesse modalità: dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 sino a fine servizio.

Sciopero dei mezzi a Milano di venerdì 17 febbraio

A Milano, venerdì 17 febbraio metro, tram e autobus Atm sono rischio, oltre agli Stie. Il rischio che i mezzi smettano di funzionare, anche parzialmente, sarà incerto fino alla fine e dipenderà dall'adesione del personale alla protesta, ma i disagi per i pendolari e per la viabilità sono lo stesso assicurati perché molti, per prevenire inconvenienti, useranno l'auto per spostarsi.

Sciopero dei mezzi pubblici a Torino di venerdì 17 febbraio

Venerdì 17 febbraio a Torino sono in programma due scioperi del trasporto pubblico locale. Il personale tecnico della metropolitana protesterà per 4 ore, dalle 12 alle 16, mentre lo scioperò proclamato dal sindacato Usb durerà 24 ore.

Le fasce di garanzia comunicate da Gtt per il servizio urbano e suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente sono dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle 15.

Anche ad Alessandria, il personale dell'Amag sciopera per 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30.

Sciopero dei mezzi a Napoli di venerdì 17 febbraio

A Napoli mezzi pubblici a rischio per lo sciopero di 24 ore del personale Anm ed Eav, dalla mezzanotte di venerdì fino alla mezzanotte di sabato. In più, il personale Eav della divisione trasporto automobilistico protesta per 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13.

Sciopero dei bus in Umbria venerdì 17 febbraio

In tutta l'Umbria, il personale della società Busitalia sciopererà per 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30 di venerdì 17 febbraio.

Sciopero dei mezzi in Emilia Romagna del 17 febbraio 2023

In Emilia Romagna sciopero dei mezzi pubblici del trasporto locale. Il personale della società Start Romagna (Bacino di Folrì-Cesena) sciopera per 4 ore, dalle 17.30 ALLE 21.30. A Reggio Emilia, il personale della società Seta protesta per 4 ore: dalle ore 18.00 fino a fine servizio.

Sciopero dei mezzi in Puglia di venerdì 17 febbraio

Servizi del trasporto pubblico locale a rischio in Puglia in vista dello sciopero dei mezzi di venerdì 17 febbraio. Il personale delle ferrovie Appulo Lucane sciopera per 5 ore, dalle 15.35 alle 20.35. A Taranto, il personale della società Kyma protesta per 8 ore, dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

A Bari, mezzi a rischio per lo sciopero di 24 del personale Stp e delle autolinee Scoppio e Figlio.